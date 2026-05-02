Српска посвећена Дејтону, уставни поредак урушава ОХР

Аутор:АТВ
Коментари:1
Република Српска је посвећена Дејтонском споразуму, очувању мира и стабилности у БиХ и рјешавању проблема кроз унутрашњи дијалог, али да уставни поредак урушава ОХР, наводи се у 35. извјештају Владе Републике Српске Савјету безбједности УН.
Српска позива чланице Савјета безбједности УН да досљедно подрже спровођење Дејтонског споразума, право БиХ да демократски и самостално управља собом, као и њен федерални уставни поредак.
У Извјештају се указује да Канцеларија високог представника - ОХР већ дуги низ година урушава дејтонски уставни поредак, незаконито управљајући БиХ посредством наметнутих одлука и централизујући БиХ кроз очигледно кршење њене федералне структуре.
Наглашава се да њемачки бирократа Кристијан Шмит, који се неосновано представља као актуелни високи представник, посебно деструктивно утиче на стабилност и демократски поредак БиХ.
Додаје се да је, упркос Шмитовој непромишљености, незаконитом и аутократском управљању посредством наметнутих одлука, Република Српска предузела важне кораке ради смањења политичких тензија изазваних његовим непримјереним одлукама.
"Упркос томе, припадници бошњачког политичког естаблишмента, који никада нису прихватили постојање Републике Српске као аутономног ентитета, настављају да дјелују у правцу подривања власти у Републици Српској, подривајући права загарантована Дејтонским споразумом", истиче се у Извјештају.
Ипак, Република Српска се нада да ће њени партнери у БиХ у доброј вјери приступити дијалогу о досљедној примјени Дејтонског споразума.
"Тврдња да Република Српска угрожава Дејтонски споразум представља потпуно искривљавање стварности. Управо су бошњачке политичке странке - заједно са својим савезницима у ОХР-у и у појединим страним пријестоницама учиниле све што је у њиховој моћи да подрију Дејтонски споразум", наведено је.
Додаје се да највиши изабрани званичници Републике Српске досљедно потврђују приврженост Дејтонском споразуму, коју су недавно још једном недвосмислено истакли.
"На примјер, предсједник Републике Српске Синиша Каран недавно је, у разговору са отправником послова Амбасаде САД Џоном Гинкелом, нагласио да је Република Српска посвећена поштовању слова Дејтонског споразума. Слично томе, на састанку са амбасадором Њемачке Алфредом Гранасом у марту ове године, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поновио је апсолутну посвећеност Републике Српске одредбама Дејтонског споразума", наводи се у Извјештају.
Истиче се да приврженост Републике Српске Дејтонском споразуму значи и посвећеност суверенитету, територијалном интегритету и уставном поретку БиХ.
"Иако се у Републици Српској повремено може чути оштрија реторика, која одражава незадовољство бројним и дугогодишњим тешким кршењима Дејтонског споразума, Република Српска нема план за отцјепљење од БиХ. Изнад свега, Република Српска је непоколебљиво посвећена миру", поручује се у Извјештају.
Република Српска и њено руководство безрезервно искључују сваку употребу насиља и залажу се за рјешавање политичких проблема у БиХ искључиво мирним путем.
"Све што Република Српска захтијева јесте да се Дејтонски споразум, укључујући и Устав БиХ, досљедно спроводи. Уосталом, ријеч је о обавезујућем међународном уговору, и крајње је вријеме да се тако и третира", наводи се у Извјештају.
Напомиње се да становништво БиХ чине углавном три конститутивна народа са болном историјом сукоба - Бошњаци /већином муслимани/, Срби /већином православни хришћани/ и Хрвати /већином римокатолици/.
У Извјештају се наглашава да је Дејтонски споразум представљао одрживи компромис којим је успостављен уставни поредак који омогућава да три претходно зараћена народа у БиХ живе заједно у миру и са увјерењем да неће пасти под доминацију једног или више других народа.
"Устав БиХ, који представља срж Дејтонског споразума, то је омогућио тако што је готово све надлежности дао ентитетима који чине БиХ и успоставио механизме заштите виталних интереса сваког народа. Поштовање ове федералне уставне структуре и заштитних механизама од суштинског је значаја за стабилност БиХ", наведено је у овом документу.
Као и у другим мултинационалним државама у Европи, као што су Швајцарска или Белгија, дејтонска рјешења која уважавају различите народе представљају снагу, а не слабост и једини су начин да се одржи трајни мир у земљи са таквом историјом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
13
12
12
12
12
12
09
11
53
Тренутно на програму