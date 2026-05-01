До јуна законска рјешења за 13. неопорезиву плату

Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Додатни приход за раднике, помоћ привреди, смањење сиве економије – то би донијело увођење 13. неопорезиве плате у реалном сектору. Стимуланс је то за предузећа да исплаћују 13. плату у што већој мјери, кажу у Унији послодаваца Српске.
Неће бити обавеза, већ на основу добре воље – ако је компанија добро пословала да подијели успјех са радницима. Посебно се то односи на прерађивачку индустрију, гдје радници држе читаво друштво на својим леђима, а и те како има проблема.
„Наравно да ћемо заједно са синдикатом и Министарством рада направити финалну верзију, али то ће бити по нама једна велика подршка радницима у прерађивачкој индустрији, зато што оно што не буде опорезиво ће сигурно у највећем дијелу завршити у платама радника“, рекао је Саша Тривић, Унија послодаваца Републике Српске.
„Значи, она ће бити добровољна за свију. Ми позивамо послодавце да искористе ову могућност и вјерујемо да ће, с обзиром на ову погодност да то неће бити опорезиво, бити значајно већи број послодаваца који ће исплатити 13. плату радницима“, рекао је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
Гдје год нема обавезе, остаје само мртво слово на папиру, порука је из Савеза синдиката Српске. Намјера је можда добра, али, како кажу, има много бољих и квалитетнијих рјешења.
„Ако желимо да стварно помогнемо радницима, ако желимо да помогнемо пословној заједници да је то питање регреса које можемо ријешити. Ево нека он буде неопорезив и бар знамо да смо једно законско право испоштовали“, рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Законска рјешења за 13. неопорезиву плату већ су у припреми. Послодавци очекују да ће у јуну бити усвојено у Народној скупштини. Треба тачно да се одреде сви параметри, поручују мали предузетници.
„Мислим да би сјајна била могућност да се та нека 13. плата не дефинише тачно по износу, него да то буде неки износ који неће бити опорезован, да буде и најмањи и највећи, па да послодавац одлучи сам колики износ ће уплатити свом раднику“, рекла је Жана Арсић, привредник и предсједник Занатско - предузетничке коморе Бањалука
„Потребно омогућити и оним радницима и компанијама које нису у могућности да исплате 13. плату да исплате одређену помоћ својим радницима, као што имамо у ФБиХ. Прошле године је то било у износу 2.500 КМ исплата помоћи радницима која је била неопорезива или у току ове године они су то промијенили, па радници могу од својих послодаваца да добију на плату до 300 КМ, који је такође неопорезив износ“, рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Мора да се комбинују разне врсте мјера које могу да стимулишу раднике да остану на својим радним мјестима, односно да се дестимулише одлазак људи из Републике Српске, порука је из Привредне коморе. Сада је само кључно да се те мјере преточе у конкретне политике и праксу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч0
Најновије
21
45
21
43
21
37
21
30
21
03
Тренутно на програму