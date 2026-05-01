Влада Српске спремна да обезбиједи све потребне гаранције и услове за лијечење генерала Младића

Аутор:

АТВ
01.05.2026 18:04

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Фото: АТВ

Влада Републике Српске упутила је хуманитарни апел предсједници Међународног резидуалног механизма за кривичне судове Грасијели Гати Сантани да се, у складу са важећим правилима и надлежностима, размотри могућност привременог пуштања на слободу генерала Ратка Младића ради обезбјеђивања адекватне медицинске његе.

Влада Републике Српске, на основу Устава Републике Српске и у складу са својим надлежностима, на телефонској сједници одржаној 1. маја 2026. године, разматрала је Информацију Министарства правде Републике Српске о здравственом стању господина Ратка Младића, те донијела сљедеће:

  • Влада Републике Српске прихвата Информацију Министарства правде Републике Српске о здравственом стању господина Ратка Младића.
  • Влада Републике Српске ће се, полазећи од хуманитарних разлога и принципа заштите људског достојанства, обратити Међународном резидуалном механизму за кривичне судове са хуманитарним апелом у вези са здравственим стањем Ратка Младића.
  • Хуманитарни апел биће упућен предсједници Међународног резидуалног механизма за кривичне судове, Грасијели Гати Сантани, са захтјевом да се, у складу са важећим правилима и надлежностима, размотри могућност привременог пуштања на слободу ради обезбјеђивања адекватне медицинске његе, лијечења или палијативне скрби.
  • Влада Републике Српске изражава спремност да обезбиједи све потребне гаранције и услове за лијечење на територији Републике Српске, као и да поступи у складу са свим одлукама и налозима надлежних међународних институција.

Након телефонске сједнице, Влада Републике Српске упутила је хуманитарни апел предсједници Међународног резидуалног механизма за кривичне судове Грасијели Гати Сантани.

