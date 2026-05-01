Дарко Младић за АТВ: Генерал није ништа боље

Са оцем смо се јуче чули и он је мање више исто, нема неких суштинских разлика, само му је можда боље глас, а остало, нажалост, ништа није боље, рекао је за АТВ Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.
"Са љекаром се још нисмо чули, очекујем да се данас чујемо да видимо какво је стање", рекао је Младић.
Младић истиче да су породица и адвокати од подношења захтјева 23. априла у међувремену добили дозволу суда да објаве већи дио поднеска који су упутили Механизму.
"Може се десити да ми прије понедјељка не видимо ништа иако је њима вјероватно послато јер је њима рок до краја радног времена да то пошаљу тако да још имају времена. Они немају неку обавезу о року када је доносе. Надам се да ће је брзо донијети. Вјероватно ће тражити одлуку и од осталих судија као и прошли пут", рекао је Младић.
Он истиче да то не мора нужно да одуговлачи процес.
"Они могу то паралелно да раде, могуће да раде на томе. Ја се надам да ћемо у току сљедеће недјеље имати ту одлуку", рекао је Младић.
