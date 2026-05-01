Сви су рекли - страдао је најбољи од нас: Нада Будиша о погибији супруга Драге

Нада Будиша из Бањалуке свједочила је о супругу Драги Будиши (1961–1993), припаднику Војске Републике Српске, који је као припадник противваздушне одбране погинуо 5. августа 1993. године.
Драго Будиша био је човјек кога су, како свједочи његова супруга, сви вољели. Његови саборци су, након његове погибије, рекли: "Погинуо је најбољи од нас”.
Република Српска
Свједочење Наде Будише говори о настојању да се љубав, вриједности и сјећање на Драгу сачувају кроз породицу и васпитање дјеце, коју је одгајала у увјерењу да је њихов отац и даље присутан у њиховим животима, кроз жртву коју је поднио и вриједности које им је оставио.
Захваљујући свједочанству Наде Будише које је Меморијални центар трајно сачувао, цјелокупан српски народ имаће прилику да сазна за жртву коју је њен супруг поднио за Републику Српску.
Република Српска
Меморијални центар Републике Српске позива све који су изгубили чланове породице или су лично преживјели страдања да подијеле своје свједочанство, како би сјећање на жртве било трајно сачувано.
Сви који желе да оставе свједочење могу нас контактирати путем имејл адресе: komunikacije@mcrs.vladars.rs или путем броја телефона: 051/222-999.
Свједочење Наде Будише погледајте у видео прилогу у наставку.
Република Српска
Република Српска
Република Српска
Република Српска
