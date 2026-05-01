Logo
Large banner

Блануша: Одлука Главног одбора и Скупштине СДС-а је да сам ја кандидат за предсједника

Аутор:

АТВ
01.05.2026 16:17

Коментари:

8
Блануша: Одлука Главног одбора и Скупштине СДС-а је да сам ја кандидат за предсједника
Фото: АТВ

Одлука Главног одбора и Скупштине СДС-а да сам ја кандидат за предсједника Републике Српске у разговору са осталим опозиционим странкама је на снази и Предсједништво СДС-а је није преиспитивало нити може ван снаге ставити одлуку виших органа странке, рекао је Бранко Блануша, предсједник ове странке.

"Као предсједник Српске демократске странке имам обавезу да поштујем одлуке органа странке и то ћу увијек чинити", рекао је Блануша.

Подсјећамо, раније је Блануша предложио споразум којим би се опозиционе странке у Републици Српској обавезале на заједнички наступ на предстојећим изборим.

Опозиција

Република Српска

Шта значи споразум СДС-а: Слика најбоље описује стање у опозицији

У првој тачки се дефинише за које позиције ће опозиционе странке имати заједничке кандидате. Такав споразум је, чини се, прихватљив лидеру ПСС Драшку Станивуковићу, за којег се одавно спекулише да ће бити кандидата за предсједника Српске, са или без подршке СДС-а.

Блануша и Станивуковић

Република Српска

СДС споразум: Од јединства до хаоса

Иако је споразум, прихватио, додао је једну "ставку" која би могла да сам споразум наруши. Станивуковић каже да би странке требало да предложе своје "најбоље оцијењене кандидате".

СДС има најбољи изборни резултат

Блануша у свом данашњем излагању, као да "одговора" Станивуковићу, па поручује да СДС има најбољи изборни резултат, те највише градоначелника и начелника. Каже да и има обавезу према странци и члановима

"Српска демократска странка, има најбољи изборни резултат, највише градоначелника и начелника, као и посланика, а и на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске остварен је веома добар резултат.

Небојша Вукановић

Република Српска

Одлучено у Добоју, процурило у Требињу: Вукановић огорчен на СДС

Предложени Споразум је оквирни и садржи основне принципе заједничког дјеловања. У њему нема имена ниједне странке нити појединца, осим на крају гдје су називи странака потписница, с намјером да потписница буде и много више. Споразум је прво послан свим лидерима опозиционих странака да га погледају и дају своје мишљење, и тек послије усаглашавања да се пошаље медијима. Остало је познато широј јавности. То су чињенице и наши аргументи у разговору с осталим опозиционим странкама. Ми њих уважавамо, али тражимо да и оне нас уваже. Такође, као предсједник најјаче опозиционе странке имам одговорност и обавезу према својој странци и нашим члановима, али и свим грађанима Републике Српске који су незадовољни садашњим стањем, да градим широк фронт снага за промјене који ће се супроставити режиму на октобарским изборима", рекао је Блануша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

СДС

Покрет Сигурна Српска

Коментари (8)
Large banner

