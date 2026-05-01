Непрестана борба за боља права радника и веће плате

Плате радника издвајају се за за пензије, борачка и социјална давања, помоћ незапосленима, зато је јако важно да положај радника у Републици Српској буде што бољи и квалитетнији поручили су из Савеза Синдиката. Радничка права још нису на задовољавајућем нивоу и постоји увијек простор да се та права унаприједе, кажу они.
"Радници у Републици Српској не желе више да раде за најниже плате. Желе да раде за достојанствене плате, за пристојне плате, да имају сигурна радна мјеста и да је сваким даном њихов стандард бољи и квалитетнији. Стање какво имамо сада, кажем, посебно у привреди гдје су плате значајно мање од просјечне плате, довољно говори да тај положај морамо поправити", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Република Српска као и остатак Европе се бори са недостатком радне снаге, али из министарства Рада и Борачко инвалидске заштите поручују да се кроз борбу за боља права и повећање плата, боре са овом врстом проблема.
"Морамо да изнађемо кроз разговор, кроз причу, кроз социјални дијалог адекватна рјешења како би олакшали положај радника али не само то него унаприједили систем привреде и економије, олакшали и послодавцима да своје активности спроводе на што адекватнији начин", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Први Мај данас и кроз историју се није исто обиљежавао, данас радници имају доста већа права која су регулисана Законом о раду. Послодавци су на страни радника и сматрају да својим радницима могу обезбједити још веће плате али и додатни дан одмора.
"Данас немамо ни близу проблема са остваривањем радничких права, као што је то некад било, наравно помоћ томе је направила и да кажем несташица радне снаге, тако да су данас радници и послодавци не сукобљене стране него заједно радимо на зарађивању плата и за раднике и за послодавце. Тако да мислим да данас за први мај немамо сукоба као што смо некад имали", рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Поштивање радничких права не може да буде ствар избора, већ темељ сваког стабилног друштва и економије, кажу у републичкој инспекцији. Због тога, инспекцијски органи настоје допринијети унапређењу услова рада и положаја радника.
"Републичка инспекција рада је у 2025. години извршила преко 4.300 инспекцијских контрола у којима је изрекла 965 управних мјера, управо са циљем заштите радничких права. Такође, због утврђених прекршаја послодавцима је изречено 458 прекршајних мјера и казне у износу од 838.600 КМ", наводе из Инспектората
А они који су и стуб сваког друштва - радници, сматрају да би се радници могли више поштовати.
Да ли мислите да се поштују радничка права?
"Требала би пуно више да се поштују за раднике, јер данас гледам у Бањалуци или било гдје, алко јуче неко није успио нешто да купи не мора ни данас ипак треба поштовати раднике, али газде ко газде њима је увијек мало. Ал ако Бог да биће боље!".
"Мислим да свакако увијек може боље Мислим да се ради више него што би требало, има људи који раде и на данашњи дан. Можда би бар за 1. Мај требали имати слободно. И свакако може боље", кажу грађани.
Шта је нама наша борба дала знају радници, и они који и за овај први мај свој дан су провели радећи. Република Српска иде у корак с временом и спремна је да исте раднике задржи, а неке и врати. У глобалној ситуацији кризе и инфлације да ли ће то бити могуће, на нама остаје да видимо.
