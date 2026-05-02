Додик у Милвокију посјетио Саборни храм Светог Саве и школу

АТВ

02.05.2026 07:52

Фото: Printscreen/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик посјетио је у Милвокију Саборни храм Светог Саве и школу која носи име Светог Саве.

"Далеко од отаџбине, али са истим коријеном, вјером и осјећајем припадности који нас држи заједно гдје год да живимо. Посебно ме радује и чини срећним сусрет са нашом дјецом која се овдје образују у српском духу и која су ме дочекала пјесмом и химном, на начин који се не заборавља", написао је Додик на Икс-у.

Захваљујући нашој Цркви, додаје он, нова покољења уче ко су, шта су и одакле долазе, јер народ који то зна има будућност.

"Република Српска је увијек уз свој народ, ма гдје он био", поручио је Додик.

Милорад Додик

Милвоки

