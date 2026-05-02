Чему служи рупа у варјачи? Овај детаљ није декорација, има своју сврху и тајни је адут у кухињи

Дрвена варјача са рупом је алат који се већ годинама користи у кухињама широм свијета. Супротно ономе што би могло да се помисли, не ради се о дизајнерском хиру. Рупа у варјачи има веома конкретну намјену, коју ће цијенити свако ко је макар једном покушао да припреми аутентични италијански рижото.
Током мијешања пиринча обичном, пуном варјачом, лако је оштетити његова њежна зрна. Резултат је љепљива маса. Рупа у дрвеној варјачи омогућава зрнцима да се слободно помјерају, смањујући ризик од њиховог гњечења. Захваљујући томе, свако зрно остаје читаво, а количина ослобођеног скроба је тачно онаква каква треба да буде.
Употреба ове варјаче не завршава се, међутим, на рижоту. Код мијешања тешког тијеста с квасцем, ова варјача се показује као незамјенљива. Рупа омогућава тијесту да слободно пролази кроз средину, знатно олакшавајући мијешање. Тако се добија бољи квалитет пецива.
Рупу у дрвеној варјачи цијениће и они који често припремају сосове, пудинге или запршке. Алат тада дјелује готово као жица (мућкалица), ефикасно разбија грудвице и омогућава да се брже постигне глатка текстура него при коришћењу класичне варјаче, пише Курир
Неке домаћице користе варјачу са рупом као мјеру за шпагете, а по потреби и за безбиједно вађење јаја или кнедли из кључале воде. Вишак воде слободно отиче кроз рупу, што смањује ризик од опекотина.
