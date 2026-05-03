"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

У индијској држави Керала, храмовски слон је прексиноћ подивљао, убивши једну особу и ранивши другу.
Драматични снимак који је постао виралан на друштвеним мрежама приказује како животиња преврће аутомобил као играчку, чупа дрво и уништава мотоцикле и другу имовину. Инцидент се догодио у храму у граду Кидангур у Ангамалију, недалеко од Кочија, пише Хиндустан тајмс .
Слон, по имену Мајанад Партасарати, доведен је из Колама у храм Кидангур Махавишну у Ангамалију прексиноћ. Према извјештајима, убрзо након доласка ослободио се окова и постао насилан. Снимак га приказује како подиже аутомобил Марути Свифт и више пута га баца на земљу, потпуно га уништавајући. Такође је снимљен како вуче дрво које је претходно ишчупао из корена.
Возач камиона који је превозио слона погинуо је у немиру. Жртва, идентификована као Вишну из Колама, преминула је на лицу мјеста док је покушавала да смири узнемирену животињу, саопштиле су власти. Кропитељ слонове главе, Прадип, такође је повријеђен и пребачен је у болницу где се опоравља.
Требало је неколико сати да се слон савлада и ухвати. Званичници Шумске управе покушали су да га зауставе прије него што се премјестио из храмовног комплекса у стамбену зону. Више од два сата након што је почело дивљање, ветеринар је упуцао животињу стријелицом за смиривање.
On May 1, the temple elephant ‘Mayyanad Parthasarathy’ went into musth and ran amok around 9:45 AM. It killed Vishnu (40), a lorry driver from Kollam who had transported the elephant. Mahout Pradeep was… pic.twitter.com/UAhw5T2CBI
Након што је ударен, слон је накратко постао немирнији и преврнуо друго возило унутар храма. Постепено се смирио, што је омогућило екипи Шумске управе да му веже задње ноге и осигура га конопцима везаним за неколико дрвећа.
Особа упозната са историјом животиње рекла је локалној телевизији да је слон у прошлости учествовао на чувеном фестивалу Трисур Пурам и да је био мирне природе. „Раније није био насилан. Нешто га је сигурно испровоцирало. Сада је смирен“, рекао је.
