"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

03.05.2026 16:00

Фото: Pexels/Photo by Kyle Miller

У индијској држави Керала, храмовски слон је прексиноћ подивљао, убивши једну особу и ранивши другу.

Драматични снимак који је постао виралан на друштвеним мрежама приказује како животиња преврће аутомобил као играчку, чупа дрво и уништава мотоцикле и другу имовину. Инцидент се догодио у храму у граду Кидангур у Ангамалију, недалеко од Кочија, пише Хиндустан тајмс .

Слон, по имену Мајанад Партасарати, доведен је из Колама у храм Кидангур Махавишну у Ангамалију прексиноћ. Према извјештајима, убрзо након доласка ослободио се окова и постао насилан. Снимак га приказује како подиже аутомобил Марути Свифт и више пута га баца на земљу, потпуно га уништавајући. Такође је снимљен како вуче дрво које је претходно ишчупао из корена.

Возач камиона који је превозио слона погинуо је у немиру. Жртва, идентификована као Вишну из Колама, преминула је на лицу мјеста док је покушавала да смири узнемирену животињу, саопштиле су власти. Кропитељ слонове главе, Прадип, такође је повријеђен и пребачен је у болницу где се опоравља.

„Није био насилан раније. Нешто га је сигурно испровоцирало“

Требало је неколико сати да се слон савлада и ухвати. Званичници Шумске управе покушали су да га зауставе прије него што се премјестио из храмовног комплекса у стамбену зону. Више од два сата након што је почело дивљање, ветеринар је упуцао животињу стријелицом за смиривање.

Након што је ударен, слон је накратко постао немирнији и преврнуо друго возило унутар храма. Постепено се смирио, што је омогућило екипи Шумске управе да му веже задње ноге и осигура га конопцима везаним за неколико дрвећа.

Особа упозната са историјом животиње рекла је локалној телевизији да је слон у прошлости учествовао на чувеном фестивалу Трисур Пурам и да је био мирне природе. „Раније није био насилан. Нешто га је сигурно испровоцирало. Сада је смирен“, рекао је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

