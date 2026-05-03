Песков: Цијене нафте порашће још више

03.05.2026 16:15

Високе цијене нафте могу порасти још више ако напади Кијева оштете руску извозну инфраструктуру, упозорио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Пескови је истакао да напади Кијева на руска нафтна постројења могу довести до даљег раста цијена нафте.

- Уколико дио нашег снабдијевања нафтом не стигне на тржиште, цијене ће порасти још више, а већ су достигле ниво од 120 долара по барелу - рекао је Песков.

Песков је напоменуо да је снабдијевање нафтом на свјетском тржишту већ знатно смањено због дешавања у Ормуском мореузу.

Песков је на питање да прокоментарише одговор украјинског предсједника Владимира Зеленског на захтјев Запада да се избјегава циљање руских нафтних постројења рекао да не зна да ли је одбио захтјев Европљана или не, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

