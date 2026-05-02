Отет нафтни танкер код обале Јемена

Танкер за нафту отет је код обале провинције Шабва у југоисточном Јемену, саопштила је данас јеменска обалска стража.
Наведено је да су танкер "М/Т ЕУРЕКА" отели неидентификовани наоружани људи који су се укрцали на брод, преузели контролу и усмјерили га ка Аденском заливу у правцу сомалијских вода.
Јеменска Обалска стража је потврдила да је пронађена локација танкера и да су у току напори да се он прати, предузму неопходне мјере за његово проналажење и безбједност његове посаде.
Танкер је пловио под заставом Тога.
