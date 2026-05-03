Остала без дијела лобање: Претукао дјевојку, па умро чекајући пресуду

АТВ
03.05.2026 19:30

Руски милионер који је прошле године брутално претукао своју д‌јевојку, манекенку Анжелику Тартанову (33), и нанио јој тешке повреде главе, укључујући лом лобање, преминуо је у затвору од срчаног удара.

Дмитриј Кузмин (41) био је оптужен за покушај убиства након што је Анжелику претукао толико брутално да је остала без дијела лобање.

Покушала да прекине везе

Напад се догодио након што је Анжелика покушала да прекине њихову шестомјесечну везу. Задобила је по живот опасне повреде и бачена је на улицу, гд‌је ју је случајни пролазник пронашао и позвао хитну помоћ, чиме јој је спашен живот.

Због тешких повреда главе касније је морала на операцију уклањања дијела лобање, а посљедице су укључивале оштећење говора, памћења и координације, као и озбиљну трауму мозга.

Тврди се да је Кузмин након напада седам дана користио њен телефон и лажно се представљао као Анжелика, шаљући поруке њеним пријатељима и увјеравајући их да је добро.

Умро чекајући пресуду

Био је суочен с могућом казном до осам година затвора у Русији или слањем у рат у Украјини, али је, према наводима, умро од срчаног удара док је чекао пресуду. Локални медији наводе да је до срчаног застоја дошло због “психолошке трауме кривичног поступка који је против њега вођен”.

Анжелика је након напада изјавила: “Дуго се нисам приближавала огледалу, била сам јако уплашена”.

Њена сестра Анастасија Белоглазова рекла је: “Каква животиња мораш бити да се тако понашаш према особи… То је ужасно”.

Кузмин је раније виђен у судском притвору након што је ухапшен током истраге.

Подсјетимо, Анжелика је данима била пријављена као нестала, а крајем новембра прошле године пронађена је тешко повријеђена и унакажена на улици.

(Аваз)

