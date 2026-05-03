Пронађена тијела четири рудара

АТВ
03.05.2026 17:29

Фото: АТВ

Четири тијела пронађена су у руднику угља на површинском копу у руској области Магадан, саопштило је руско Министарство за ванредне ситуације.

Вјерује се је раније ове седмице дошло до несреће када је ток блата изазвао обрушавање стијена у јаму. Спасиоци, љекари и истражитељи послати су на лице мјеста.

"Тијела четири особе пронађена током операција потраге и спасавања у градском округу Сусумански. Према прелиминарним информацијама, до осам људи може бити заробљено испод рушевина", наводи се у саопштењу.

Министарство додаје да спасиоци раде на лицу мјеста даноноћно и да породице настрадалих добијају помоћ, преноси Срна.

