Пронађена тијела четири рудара

Аутор:АТВ
Коментари:0
Четири тијела пронађена су у руднику угља на површинском копу у руској области Магадан, саопштило је руско Министарство за ванредне ситуације.
Вјерује се је раније ове седмице дошло до несреће када је ток блата изазвао обрушавање стијена у јаму. Спасиоци, љекари и истражитељи послати су на лице мјеста.
"Тијела четири особе пронађена током операција потраге и спасавања у градском округу Сусумански. Према прелиминарним информацијама, до осам људи може бити заробљено испод рушевина", наводи се у саопштењу.
Министарство додаје да спасиоци раде на лицу мјеста даноноћно и да породице настрадалих добијају помоћ, преноси Срна.
