Европа и Њемачка имају далеко већи проблем од повлачења америчких војника

Иако су њемачки званичници одлуку предсједника Трампа о повлачењу 5.000 америчких војника из земље оцијенили симболичном, аналитичари упозоравају да све дубљи трансатлантски јаз пријети да европску економију и безбједност остави опасно рањивима.
Према њима, Трампово најновије повећање царина на европске аутомобиле, његов очигледан заокрет у плановима за стационирање далекометних пројектила у Њемачкој те економске и војне посљедице рата у Ирану имаће далеко већи утицај на регион, пише „Волстрит џорнал“ (Wall Street Journal).
Високи амерички одбрамбени званичници потврдили су да ће Пентагон у наредних шест до дванаест мјесеци повући једну војну бригаду из Њемачке. Одлука је услиједила неколико дана након што је њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио како се чини да САД нема излазну стратегију у Ирану те описао како Техеран понижава Америку у преговорима.
Најављено повлачење представља око 14 одсто од приближно 36.000 америчких војника тренутно стационираних у земљи, што није знатно више од уобичајених флуктуација и далеко је мање од смањења за 12.000 војника које је Трамп покушао провести у свом првом мандату.
Њемачка је кључно чвориште америчке војне присутности у Европи, која броји 85.000 војника, а густа мрежа база помаже Вашингтону да пројектује моћ широм свијета. Огромна ваздушна база Рамштајн у јужној Њемачкој била је пресудно логистичко средиште за америчке војне операције у Авганистану, Ираку, а ове године и у Ирану.
Већина војника који се налазе у Њемачкој служи америчким војним операцијама глобално, а не директној заштити Њемачке у случају напада.
„Било је предвидљиво да ће САД повући војнике из Европе, укључујући и Њемачку“, изјавио је њемачки министар одбране Борис Писторијус, додајући како Европа већ улаже да попуни ту празнину. „Њемачка је на правом путу“, казао је.
Из НАТО-а су преко платформе X поручили да „сарађују са САД-ом како би разумјели детаље одлуке“ те да тај потез „наглашава потребу да Европа настави више улагати у одбрану“.
Много већу забринутост изазвала је вијест да је САД одустао од распоређивања батаљона за управљање крстарећим пројектилима Томахавк и хиперсоничним пројектилима Дарк Игл у Њемачкој. Тај је споразум 2024. године постигла Бајденова администрација с циљем одвраћања Русије од напада на НАТО након њене операције у Украјини двије године раније.
„Ово је много већи проблем од симболичног смањења броја војника за пет хиљада“, рекао је Торстен Бенер, директор берлинског безбједносног института „Глобал паблик полиси институт“ (Global Public Policy Institute).
Нико Ланге, директор њемачког Института за анализу ризика и међународну безбједност те бивши високи званичник министарства одбране, каже да су у Берлину очекивали да Трампова администрација неће поштовати споразум.
„Ипак, прави је проблем то што се сада, када смо суочени с тако озбиљном пријетњом у Европи, та празнина у конвенционалном одвраћању не попуњава. Ми имамо своје снаге, али ту специфичну способност у Европи још нико нема“, рекао је Ланге.
Задржавање батаљона у САД-у најновији је сигнал попуштања напетости између Трампове администрације и руског предсједника Владимира Путина. Одлука слиједи након обуставе нафтних санкција Русији након што је Иран затворио Хормушки мореуз. Европски лидери сматрају да ти потези поткопавају напоре за постизање прекида ватре између Украјине и Русије.
Под Мерцовом владом, Њемачка је појачала војну потрошњу и убрзала набавке с циљем да до 2029. постане највећа конвенционална војна сила у Европи. Такође је склопила споразум с Француском како би надопунила амерички нуклеарни кишобран.
Војни аналитичари сматрају да је Берлин на добром путу да постане мање зависан од америчке војне заштите, али да је сукоб Мерца и Трампа користан подсјетник на хитност тих напора.
Међутим, брзо пражњење америчких арсенала током офанзиве на Иран створило је дилему за Европу, чије поновно наоружавање остаје споро и зависно од куповине из Америке, посебно у кључним областима као што су противваздушни системи и далекометни пројектили.
„Једнако је забрињавајуће и брзо пражњење америчких арсенала јер се огромна и драгоцјена средства троше у иранском рату“, упозорава Бенер. Ланге се слаже: „Све то заједно повећава безбједносни ризик за Европу“.
Још већа брига су економски проблеми узроковани низом Трампових политика које су поткопале способност Њемачке да финансира своја огромна одбрамбена улагања. Њемачки извоз у САД — кључна сламка спаса за надокнаду дугорочног губитка тржишног удјела у Кини — урушио се откако је Трамп прошле године започео трговински рат с Европом.
Трговински споразум између ЕУ и САД-а, договорен прошлог љета, донио је мало олакшања њемачким произвођачима јер су засебне америчке царине на челик и алуминијум погодиле њихове производе.
Владини званичници и економисти надали су се да ће берлинска одбрамбена потрошња и улагања у јавну инфраструктуру подстаћи раст ове године, али нагли пораст цијена енергије након напада на Иран распршио је та очекивања.
Влада је од тада смањила своју ионако слабу прогнозу раста за 2026. годину, а повјерење у пословање пало је овог мјесеца на најнижи ниво у шест година. Трампова најава да ће подићи царине на европске аутомобиле с 15 на 25 одсто додатно ће оптеретити већ дуго посрнулу кључну њемачку индустрију.
Крстарећи пројектили Томахавк и хиперсонични систем Дарк Игл представљају двије различите, али комплементарне разине америчке војне моћи. Томахавк је далекометни пројектил који лети ниско и прецизно погађа циљеве на удаљености већој од 1.000 километара, а деценијама се користи за нападе на кључну инфраструктуру и војне положаје.
Дарк Игл је, с друге стране, нова генерација оружја која лети вишеструко брже од брзине звука (хиперсонично), што га чини изузетно тешким за пресретање. Управо та комбинација — провјерена прецизност и нова брзина — даје САД-у могућност брзог и тешко заустављивог удара дубоко иза непријатељских линија.
За Европу је њихово распоређивање посебно важно у контексту рата у Украјини и растућих тензија с Русијом. Планирано стационирање таквих система у Њемачкој требало је ојачати одвраћање, односно послати јасну поруку да НАТО има способност брзог одговора на потенцијалну ескалацију.
