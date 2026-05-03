Недостатак вртића изазвао озбиљан демографски проблем

Аутор:Теодора Беговић
Од 2020. до 2025. године, на свијет у Републици Српској дође у просјеку 9 хиљада малишана, а премине између 14 и 16 хиљада становника. Tо доводи до негативног природног прираштаја.
У Републици Српској у 2025. години рођено је 8 825 живорођене дјеце, од тога 4 593 дјечака и 4 232 дјевојчица. У односу на 2024. годину, број живорођене дјеце у 2025. години мањи је за 402.
Недостатак вртића постао је озбиљан животни проблем грађанима који је додатно утицао на свакако сложено демографско питање у Републици Српској. Највеће потребе за вртићима су у Бањалуци. Кабинет предсједника и Влада Републике Српске издвојили су 15 милиона за изградњу вртића, али до реализације није дошло јер се Градска управа оглушила на озбиљност тог проблема.
"Нажалост, немамо одговор из Градске управе. Ово је посљедњи допис који је кабинет предсједника послао Градској управи како би се ријешили имовинско правни односи, те нашле локације у Бањалуци. Средства су спремна, пројекти су спремни, али нажалост нема реализације", рекао је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
Тај проблем препознао је и Кабинет предсједника Републике Српске
"У посљедњих годину и по дана, издвојили смо скоро 19 милион у неких 17 општина које су изразиле потребу да требају да прошире капацитете вртића како би се смањила листа чекања за наше малишане", рекао је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
Негативан природни прираштај и одлазак младих из БиХ захтијевају институционалну реакцију.
"Чињеница коју треба истаћи је да се доста тога промијенило, Влада Републике Српске улаже напоре, али морамо узети у обзир да је Република Српска саставни дио БиХ, државе која је много компликована, друштво је оптерећено разним проблемима што додатно усложњава живот", рекао је Владимир Васић, социолог.
Времена је све мање. Свако чекање и одлагање проблема у Бањалуци доводи у питање останак младих на овим просторима.
