Јапан ће купити руску сирову нафту усред глобалне енергетске кризе

Јапан ће први пут од почетка сукоба на Блиском истоку у фебруару купити руску сирову нафту, у условима глобалне енергетске кризе која посебно погађа азијске економије зависне од увоза енергената.
Према наводима званичника јапанског Министарства економије, трговине и индустрије, танкер с нафтом из руског далеког истока упућен је ка Јапану, извијестио је лист "Маиницхи".
Нафта потиче из пројекта Сакхалин-2, којим управља руска државна енергетска компанија Газпром, док су међу главним партнерима јапанске компаније Мицубиши и Митсуи.
Пошиљку је купила велетрговинска компанија Таио Ојл.
Руска сирова нафта неће бити обухваћена америчким и европским санкцијама уведеним након почетка рата Русије и Украјине 2022. године.
Танкер је, према подацима Марине Трафик, испловио из Сахалина крајем априла.
Очекује се да ће стићи у префектуру Ехиме на западу Јапана, навео је званичник.
У међувремену, Иран је затворио Хормушки мореуз након што су САД и Израел покренули сукоб против Техерана 28. фебруара. Касније је САД увео властиту блокаду иранских лука, која је и даље на снази.
Кроз овај кључни морски пролаз пролази око петина свјетске нафте и укапљеног природног гаса.
Иако је примирје на снази, поморски саобраћај у том подручју и даље је под строгим ограничењима.
