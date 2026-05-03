Јапан ће купити руску сирову нафту усред глобалне енергетске кризе

03.05.2026 17:37

- Нафта из Русије неће бити предмет америчких и европских санкција уведених након рата Русије и Украјине 2022. године

Јапан ће први пут од почетка сукоба на Блиском истоку у фебруару купити руску сирову нафту, у условима глобалне енергетске кризе која посебно погађа азијске економије зависне од увоза енергената.

Према наводима званичника јапанског Министарства економије, трговине и индустрије, танкер с нафтом из руског далеког истока упућен је ка Јапану, извијестио је лист "Маиницхи".

Нафта потиче из пројекта Сакхалин-2, којим управља руска државна енергетска компанија Газпром, док су међу главним партнерима јапанске компаније Мицубиши и Митсуи.

Пошиљку је купила велетрговинска компанија Таио Ојл.

Руска сирова нафта неће бити обухваћена америчким и европским санкцијама уведеним након почетка рата Русије и Украјине 2022. године.

Танкер је, према подацима Марине Трафик, испловио из Сахалина крајем априла.

Очекује се да ће стићи у префектуру Ехиме на западу Јапана, навео је званичник.

У међувремену, Иран је затворио Хормушки мореуз након што су САД и Израел покренули сукоб против Техерана 28. фебруара. Касније је САД увео властиту блокаду иранских лука, која је и даље на снази.

Кроз овај кључни морски пролаз пролази око петина свјетске нафте и укапљеног природног гаса.

Иако је примирје на снази, поморски саобраћај у том подручју и даље је под строгим ограничењима.

