Како је пронађена дјевојчица која је нестала у Новом Саду

АТВ
03.05.2026 17:28

Фото: pronadjime.mup.gov.rs

Дјевојчица (15) која је нестала 29. априла пронађена је жива и здрава у возу на релацији Београд-Петроварадин, и Србија је могла да одахне.

Захваљујући поруци система "Пронађи ме", њу је у возу препознала кондуктерка Јелена Недељков.

Телеграф открива шта све све десило у овом случају.

Јелена Недељков, кондуктерка Србијавоза, видела је дјевојчицу у једном вагону, и одмах посумњала да је ријеч о дјетету које је нестало. Позвала је полицију у 20.40 и пријавила да је у возу у којем ради видјела дјевојчицу за чији нестанак је сазнала из медија и на основу система "Пронађи ме". Она је рекла и да ће се воз зауставити на станици "Земунско Поље".

Полицијска патрола је одмах дошла на станицу, и сачекала композицију. У возу су затекли дјевојчицу, као и дјечака који је био са њом, а за којим се такође трагало.

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић саопштио је синоћ да је брзом и ефикасном реакцијом припадника МУП-а успјешно окончана потрага за малољетном дјевојчицом (15) из Новог Сада, чији је нестанак био пријављен 29. априла.

"Захваљујући правовременој дојави грађана и доброј координацији полицијских служби, дјевојчица је пронађена вечерас у возу на релацији Београд - Петроварадин. Посебно је важно што су и она и малолетник који је био са њом пронађени у добром општем стању", рекао је Дачић синоћ, наводи се у саопштењу МУП-а.

Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима

