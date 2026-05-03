Како је пронађена дјевојчица која је нестала у Новом Саду

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дјевојчица (15) која је нестала 29. априла пронађена је жива и здрава у возу на релацији Београд-Петроварадин, и Србија је могла да одахне.
Захваљујући поруци система "Пронађи ме", њу је у возу препознала кондуктерка Јелена Недељков.
Телеграф открива шта све све десило у овом случају.
Јелена Недељков, кондуктерка Србијавоза, видела је дјевојчицу у једном вагону, и одмах посумњала да је ријеч о дјетету које је нестало. Позвала је полицију у 20.40 и пријавила да је у возу у којем ради видјела дјевојчицу за чији нестанак је сазнала из медија и на основу система "Пронађи ме". Она је рекла и да ће се воз зауставити на станици "Земунско Поље".
Србија
Овако је пронађена Дуња (15): Отишла из школе, а лоцирана у возу!
Полицијска патрола је одмах дошла на станицу, и сачекала композицију. У возу су затекли дјевојчицу, као и дјечака који је био са њом, а за којим се такође трагало.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић саопштио је синоћ да је брзом и ефикасном реакцијом припадника МУП-а успјешно окончана потрага за малољетном дјевојчицом (15) из Новог Сада, чији је нестанак био пријављен 29. априла.
"Захваљујући правовременој дојави грађана и доброј координацији полицијских служби, дјевојчица је пронађена вечерас у возу на релацији Београд - Петроварадин. Посебно је важно што су и она и малолетник који је био са њом пронађени у добром општем стању", рекао је Дачић синоћ, наводи се у саопштењу МУП-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
11 ч0
Србија
21 ч0
Србија
21 ч0
Србија
23 ч0
Србија
5 ч0
Србија
10 ч0
Србија
10 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
Тренутно на програму