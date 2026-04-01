Мерц: "Рат са Ираном могао би јаче погодити Европу него пандемија ковида"

01.04.2026 16:40

Фридрих Мерц
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је на брз прекид америчко-израелске војне кампање против Ирана, упозоравајући да би ескалација у шири регионални сукоб тешко оптеретила европску економију.

Мерц тврди да би развој сукоба у регионални рат имао озбиљне економске посљедице, пише Анадолија.

"Ако овај рат ескалира у велики регионални сукоб, то би могло оптеретити Њемачку и Европу чак и више него што смо недавно доживјели током пандемије ковида-19 или на почетку рата у Украјини у фебруару 2022. године", рекао је Мерц на заједничкој конференцији за новинаре у Берлину са сиријским предсједником Ахмедом ел Шаром.

Мерц је рекао да је са сиријским предсједником разговарао о најновијим догађајима на Блиском истоку и о опасностима од продуженог или ширег сукоба.

Фридрих Мерц

Више из рубрике

Ноелија Кастиљо жртва групног силовања умрла путем еутаназије

Свијет

Америка наредила истрагу због еутаназије дјевојке (25) у Шпанији

4 д

0
Мариа Захарова

Свијет

"Зеленски мисли само на себе и окренуће се против својих спонзора"

4 д

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Близу завршетак операције у Ирану

4 д

0
Трамп: Ирански лидер затражио примирје

Свијет

Трамп: Ирански лидер затражио примирје

4 д

0

