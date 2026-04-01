Мерц: "Рат са Ираном могао би јаче погодити Европу него пандемија ковида"

Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је на брз прекид америчко-израелске војне кампање против Ирана, упозоравајући да би ескалација у шири регионални сукоб тешко оптеретила европску економију.
Мерц тврди да би развој сукоба у регионални рат имао озбиљне економске посљедице, пише Анадолија.
"Ако овај рат ескалира у велики регионални сукоб, то би могло оптеретити Њемачку и Европу чак и више него што смо недавно доживјели током пандемије ковида-19 или на почетку рата у Украјини у фебруару 2022. године", рекао је Мерц на заједничкој конференцији за новинаре у Берлину са сиријским предсједником Ахмедом ел Шаром.
Мерц је рекао да је са сиријским предсједником разговарао о најновијим догађајима на Блиском истоку и о опасностима од продуженог или ширег сукоба.
