Тежак удес на Славији: Петоро повријеђених, међу њима и трудница

01.04.2026 17:17

Пет особа повријеђено је данас у судару аутомобила и градског аутобуса који саобраћа на линији 31, потврђено је Телеграфу.

Саобраћајна незгода се догодила око 16 часова на излазу из кружног тока на Славији, у смјеру ка Храму Светог Саве, када је дошло до судара путничког возила и градског аутобуса. Узрок судара је, према првим информацијама, нагло кочење аутобуса.

Џефри Епстајн

Свијет

Друга највећа банка пристала да исплати 72,5 милиона долара Епстиновим жртвама

Како сазнаје Телеграф, пет особа је повријеђено и превезено на ВМА, а међу њима је и трудница у осмом мјесецу трудноће.

Степен повреда тренутно није познат.

Стварају се гужве на тој саобраћајној дионици.

Прочитајте више

За изградњу гасовода Шепак - Нови Град више од милијарду КМ

Република Српска

За изградњу гасовода Шепак - Нови Град више од милијарду КМ

4 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Друга највећа банка пристала да исплати 72,5 милиона долара Епстиновим жртвама

4 д

0
Тренутна цијена дизел горива приказана је на пумпи на бензинској станици у Ричардсону, Тексас, 6. марта 2026. године.

Свијет

Цјеновни шок у 12 сати у Њемачкој

4 д

0
Мјењач у ауту

Ауто-мото

Како препознати да вам је аутоматски мјењач у квару?

4 д

0

Више из рубрике

Страшна судбина: Валентину усмртио друг са којим је читаво вече била у кафани?!

Србија

Страшна судбина: Валентину усмртио друг са којим је читаво вече била у кафани?!

4 д

0
Страдала дјевојка из Сивца

Србија

Туга: Ово је дјевојка коју је усмртио цитроен на пјешачком

4 д

0
Прехлада алергија

Србија

Нова ера боловања: Од данас се мијењају правила

4 д

0
Ужас у школском дворишту: Мушкарац пришао дјетету и почео да га удара

Србија

Ужас у школском дворишту: Мушкарац пришао дјетету и почео да га удара

4 д

0

