Како препознати да вам је аутоматски мјењач у квару?

Аутоматски мјењачи су годинама постали синоним за удобност, али када почну да показују прве знаке слабости, ствари се брзо могу претворити у скуп проблем. Један од најнепријатнијих симптома је проклизавање мјењача, ситуација у којој мотор појачава обртаје, али аутомобил не убрзава како би требало.
Укратко, има пуно буке, али нема довољно правог ефекта. Такво понашање значи да пренос обртног момента између мотора и точкова више не функционише како треба.
Разлог може бити неколико ствари, од премало уља у мјењачу до озбиљног унутрашњег хабања, а најгоре што возач може да уради јесте да игнорише проблем и настави да вози као да се ништа не дешава.
Најкласичнији знак је нагли пораст обртаја без адекватног убрзања. Ово се најчешће осјећа приликом кретања, пребацивања из прве у другу брзину или током јаког убрзања приликом претицања. У том тренутку, мјењач као да "тражи" другу брзину, али не успева одмах да је ухвати. Још један важан симптом је кашњење у укључивању Д или Р.
Ако пребаците ручицу из положаја за паркирање у Д или "рикверц" и аутомобил не реагује одмах, ово је упозорење које не треба игнорисати. Још је горе ако дође до трзања или трзања. Трећи знак је грубо, неравномјерно или насумично трзање промјене брзина, пише Јутарњи.хр
Модерни аутоматски мењачи требало би да раде готово неприметно. Када почну да куцају, трзају или повремено мијењају брзине нормално, а повремено и хаотично, то често значи да електроника покушава да компензује механички проблем у позадини.
Постоје и озбиљнији симптоми, као што је „испадање“ из брзине током вожње, када аутомобил накратко губи снагу као да је у неутралном положају. Ово није само квар, већ и безбједносни ризик. Додатни аларми укључују мирис паљевине из мјењача, упозоравајућа свјетла на контролној табли и необичне звукове попут звиждања, шкрипања или куцања.
Најједноставнији и најјефтинији узрок може бити низак ниво уља у мијењачу или прегревање. Ако нема довољно уља, хидраулични притисак пада и мењач више не може правилно да укључује брзине. Ако се уље прегреје или деградира, губи своја својства подмазивања и проблем се додатно убрзава. Још једна уобичајена тачка квара су истрошени склопови дискова и соленоиди.
Постоје и проблеми са блоком хидрауличних вентила, зачепљеним филтером или истрошеном пумпом за уље. У неким случајевима, кривац може бити претварач обртног момента, или понекад чак и софтверска грешка у управљачкој јединици. Другим ријечима, узроци могу бити банални, али и веома озбиљни. Зато је важно реаговати одмах, док је штета још ограничена.
Прво правило је: не одлажите. Свако проклизавање генерише додатну топлоту и убрзава унутрашње хабање. Оно што данас може бити само недостатак уља, за неколико стотина километара може постати потпуни квар мјењача. Први корак је провера стања и нивоа уља, ако конструкција возила то дозвољава.
Понекад, доливање или замјена уља решава проблем или бар спречава његово брзо погоршање. Али то није магично рјешење за све. Адитиви и "чудотворна" хемија најчешће не рјешавају ништа озбиљно, а понекад чак могу и погоршати проблем. Ако симптоми потрају, аутомобил треба што пре одвести у специјализовани сервис за аутоматске мјењаче.
Поправка не мора увијек бити катастрофално скупа; понекад је довољно замјенити соленоид, заптивку или други појединачни дио. Међутим, ако се проблем занемари, слиједи скупа реконструкција или замјена цијелог мјењача. Хладно време такође може додатно појачати симптоме, јер се уље у мјењачу згушњава на ниским температурама.
Ако проблеми нестану након загријавања, то није разлог за опуштање, већ још један знак да нешто није у реду. Закључак је једноставан - проклизавајући аутоматски мјењач се не поправља сам од себе. Што прије реагујете, већа је шанса да ћете проћи са мањим рачуном и без много већих посљедица.
