Апел возачима: Сачекајте са замјеном гума

Возачима се савјетује да не журе са замјеном зимских пнеуматика због тренутних временских услова.
Иако се календарски приближавамо 1. априлу, датуму када престаје законска обавеза коришћења зимских пнеуматика, Агенција за безбедност саобраћаја Србије упућује важан апел свим возачима да не журе са замјеном, јер тренутни временски услови, са обилним падавинама и температуром која је и даље ниска, чине љетње гуме небезбједним избором.
"Летњи пнеуматик на температурама испод 7 степени губи своју еластичност, што значајно продужава зауставни пут и смањује стабилност возила, рекао је за Танјуг помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја Мирко Коковић.
Савјет возачима је да сачекају стабилизацију времена, навео је Коковић и истакао да "безбедност нас и наше породице нема цену, а неколико додатних дана вожње на зимским пнеуматицима неће оштетити пнеуматик онолико колико једна грешка на клизавом путу може да кошта".
Ухапшен Бањалучанин, ножем пријетио суграђанину
Он је подсетио возаче да је минимална шара зимских пнеуматика 4 мм, док љетњи пнеуматици морају да имају шару чија је дубина виша од 1,6 мм.
"Посебно желимо да скренемо пажњу на пјешаке, односно једну од рањивих категорију учесника у саобраћају, који имају удио и до 26 одсто у укупном броју смртно страдалих лица у саобраћају на путевима Републике Србије. Скоро свако четврто смртно страдало лице је пјешак, а половина њих је старија од 65 година", рекао је Коковић.
Обилне кише и лоша видљивост драстично повећавају ризик од незгода у саобраћају. Када пада јака киша, возачи имају знатно мањи преглед ситуације на путу, док пјешаци, заклоњени кишобранима и капуљачама, често не могу адекватно да процене брзину возила која им се приближавају, напоменуо је Коковић.
"Апелујемо на возаче да у насељеним местима и зонама школа максимално смање брзину, прилагоде је условима саобраћаја и стању пута, јер је на мокром коловозу свака секунда реаговања пресудна. Посебан апел пјешацима да коловоз прелазе искључиво на пјешачким прелазима и да буду додатно опрезни", нагласио је Коковић.
Послије дуге зиме, рекао је Коковић, на прагу смо љепшег времена које ће на наше улице измамити велики број мотоциклиста, мопедиста, бициклиста и возача електричних тротинета, а то су такође рањиве категорије учесника у саобраћају који чине половину погинулих лица у саобраћају на нашим путевима.
Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали
"Након дуге зимске паузе, возачи аутомобила се поново навикавају на присуство двоточкаша, који су због своје силуете теже уочљиви. Позивамо мотоциклисте да не прецјењују своје способности и стање асфалта који је још хладан па степен пријањања није онакав какав би требало да буде, а возаче аутомобила подсјећамо да редовно провјеравају 'мртав угао', да користе мигавце и поменуте рањиве учеснике у саобраћају доживљавају као равноправне учеснике у саобраћају", истакао је Коковић.
Према његовим ријечима, само уз узајамно поштовање и максималну опрезност можемо да осигурамо да почетак прољећне сезоне прође без трагичних посљедица.
И ове године забиљежен је опадајући тренд страдалих лица у саобраћају, тренутно је 20 одсто мање погинулих у односу на исти период прошле године.
"Циљ је да опадајући тренд страдања буде што већи, тежећи ка једино прихватљивом 'ВИЗИЈИ НУЛА' страдалих у саобраћају. То је једино могуће 'ЗАЈЕДНО И БЕЗБЕДНО'. Будимо одговорни, чувајмо једни друге", рекао је Коковић, преноси Б92.
