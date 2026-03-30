Logo
Large banner

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

Аутор:

АТВ
30.03.2026 10:56

Коментари:

0
Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином
Фото: Pixabay

Компаније као што су Фолксваген, Форд и Стелантис све више се ослањају на моторе СУС, фокусирајући се на краткорочну зараду, док кинески произвођачи настављају снажна улагања у батерије и софтвер.

Велики западни произвођачи аутомобила могли би да праве озбиљну стратешку грешку успоравањем развоја електричних возила, упозоравају аналитичари, позивајући се на опсежну анализу Гардијана

Компаније попут Фолксвагена, Форда и Стелантиса све више се ослањају на моторе са унутрашњим сагоријевањем, фокусирајући се на краткорочну зараду, док кинески произвођачи настављају снажна улагања у батерије и софтвер.

Кина преузима иницијативу

Захваљујући дугогодишњим инвестицијама, кинески брендови данас нуде електричне аутомобиле који су често јефтинији и технолошки напреднији.

Тиме све више освајају глобално тржиште, док западни произвођачи ризикују да изгубе корак.

илу-новац-29112025

БиХ

У петак почиње исплата мартовских пензија

Ситуацију додатно компликују нејасне политике у ЕУ и САД, посебно ублажавање планираних забрана бензинских и дизел возила.

Такве одлуке шаљу нејасне сигнале индустрији и успоравају транзицију ка електричним аутомобилима.

Према анализи, наставак оваквог тренда могао би довести до тога да најнапреднији електрични аутомобили у будућности све чешће долазе из Кине, док традиционални произвођачи постају све мање конкурентни на глобалном тржишту, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Folksvagen

proizvodnja

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У петак почиње исплата мартовских пензија

БиХ

У петак почиње исплата мартовских пензија

14 мин

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Метеоролози открили када нас очекује љепше вријеме

17 мин

0
Ужас на градилишту: Земља затрпала радника

Србија

Ужас на градилишту: Земља затрпала радника

22 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Бања Лука

Дојава о бомби у још једној школи у Бањалуци

23 мин

0

Више из рубрике

Несрећа у Формули 1, Оливер Бирман излетио са стазе

Ауто-мото

Страшна сцена у Формули 1: Излетио са стазе при 308 км/х

18 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Ауто-мото

Да ли со са путева штети аутомобилима?

2 д

0
Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

Ауто-мото

Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

2 д

0
На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

Ауто-мото

На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

04

Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили

11

04

Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

11

04

Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

11

03

Ово је фатална плавуша у загрљају Дарка Лазића

10

56

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner