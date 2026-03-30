Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

Аутор:АТВ
Компаније као што су Фолксваген, Форд и Стелантис све више се ослањају на моторе СУС, фокусирајући се на краткорочну зараду, док кинески произвођачи настављају снажна улагања у батерије и софтвер.
Велики западни произвођачи аутомобила могли би да праве озбиљну стратешку грешку успоравањем развоја електричних возила, упозоравају аналитичари, позивајући се на опсежну анализу Гардијана
Компаније попут Фолксвагена, Форда и Стелантиса све више се ослањају на моторе са унутрашњим сагоријевањем, фокусирајући се на краткорочну зараду, док кинески произвођачи настављају снажна улагања у батерије и софтвер.
Захваљујући дугогодишњим инвестицијама, кинески брендови данас нуде електричне аутомобиле који су често јефтинији и технолошки напреднији.
Тиме све више освајају глобално тржиште, док западни произвођачи ризикују да изгубе корак.
Ситуацију додатно компликују нејасне политике у ЕУ и САД, посебно ублажавање планираних забрана бензинских и дизел возила.
Такве одлуке шаљу нејасне сигнале индустрији и успоравају транзицију ка електричним аутомобилима.
Према анализи, наставак оваквог тренда могао би довести до тога да најнапреднији електрични аутомобили у будућности све чешће долазе из Кине, док традиционални произвођачи постају све мање конкурентни на глобалном тржишту, преноси б92.
