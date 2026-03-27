Logo
Large banner

Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

Аутор:

АТВ

27.03.2026

15:53

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Instagram

Једна од главних недоумица и нагађања јесте наводна врло велика удаљеност, односно стварни домет камера које се користе у саобраћајном надзору.

пак, камере углавном “пуцају” знатно мању дужину, која је јасно дефинисана техничким могућностима уређаја.

Фиксне камере за надзор брзине, кад говоримо о уређају ГАТСО РТ4, које се најчешће постављају уз путеве имају домет мјерења брзине до 100 метара.

Састанак у Влади

Бања Лука

Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

У том распону камера може прецизно да измјери брзину возила, сними јасну фотографију и забиљежи регистарску таблицу.

Минимална удаљеност

Минимална удаљеност на којој систем почиње с мјерењем износи приближно 10 метара, што значи да камера не снима цијелу дионицу пута, већ тачно одређени сегмент.

Камера не снима непрекидно возила која јој се приближавају с велике удаљености. Иако се кућиште може видјети издалека, сам уређај активно биљежи прекршај тек када се возило нађе унутар зоне мјерења.

То је подручје у којем су тачност очитавања и квалитета фотографије довољне за прекршајни поступак, пише "Јутарњи лист".

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС у понедјељак о платама: Ко би могао добити повећање

Због тога тврдње да фиксне камере снимају с неколико стотина метара или чак километара нису тачне када је ријеч о системима који се претежно користе у саобраћају.

Већи домети могу се односити на полицијске радаре или ласерске уређаје у мобилним контролама, али не и на класичне камере у стационарним кућиштима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

kamera

Радар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

Ауто-мото

На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

20 ч

0
Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?

Ауто-мото

Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?

1 д

0
Посебан Голф на аукцији

Ауто-мото

Продаје се посебан Голф кец: Свега 36 километара на сату

2 д

0
Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

Ауто-мото

Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

17

08

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

17

03

Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

16

54

Ко у Српској има право на поврат новца за гориво

16

45

Влада Српске се одрекла акциза: Ево колико ће грађани добити поврата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner