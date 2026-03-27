Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

Аутор:АТВ
27.03.2026
15:53
Једна од главних недоумица и нагађања јесте наводна врло велика удаљеност, односно стварни домет камера које се користе у саобраћајном надзору.
пак, камере углавном “пуцају” знатно мању дужину, која је јасно дефинисана техничким могућностима уређаја.
Фиксне камере за надзор брзине, кад говоримо о уређају ГАТСО РТ4, које се најчешће постављају уз путеве имају домет мјерења брзине до 100 метара.
У том распону камера може прецизно да измјери брзину возила, сними јасну фотографију и забиљежи регистарску таблицу.
Минимална удаљеност на којој систем почиње с мјерењем износи приближно 10 метара, што значи да камера не снима цијелу дионицу пута, већ тачно одређени сегмент.
Камера не снима непрекидно возила која јој се приближавају с велике удаљености. Иако се кућиште може видјети издалека, сам уређај активно биљежи прекршај тек када се возило нађе унутар зоне мјерења.
То је подручје у којем су тачност очитавања и квалитета фотографије довољне за прекршајни поступак, пише "Јутарњи лист".
Због тога тврдње да фиксне камере снимају с неколико стотина метара или чак километара нису тачне када је ријеч о системима који се претежно користе у саобраћају.
Већи домети могу се односити на полицијске радаре или ласерске уређаје у мобилним контролама, али не и на класичне камере у стационарним кућиштима.
