Logo
Large banner

Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?

26.03.2026

13:07

Коментари:

0
Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?
Фото: Pexels

Мало шта може толико да поквари дан возачу као пробушена гума. Осим што губите вријеме и живце, овај проблем често доноси и непланиран трошак. Ипак, пробушен пнеуматик не значи увијек да морате одмах купити нов.

Стручњаци из организације ДЕКРА тврде да се на гумама може поправити много тога, под условом да се реагује правилно и на вријеме.

Мали квар не мора да значи замјену цијеле гуме. Ако је крпљење гуме урађено стручно, она се често може безбједно користити још дуго. Такође, разбијен је и чест мит да се могу поправљати само гуме намијењене мањим брзинама. Могућност поправке зависи искључиво од степена оштећења и општег стања у којем се гума налази, а не од њеног брзинског индекса.

Зашто не смијете возити ни метар са испумпаном гумом

Највећи изазов није сама поправка, већ процјена да ли је она уопште могућа. Да би вулканизер донио праву одлуку, гума се обавезно мора скинути са фелне. Тек тада стручњак може да прегледа унутрашњост и утврди да ли је бочни зид гуме претрпео трајна оштећења која би вожњу учинила опасном.

Свијет

Стали возови и аутобуси у Њемачкој

Највећа грешка коју возачи праве јесте наставак вожње са пробушеном гумом. Чак и веома кратке релације са ниским притиском могу неповратно уништити структуру пнеуматика. Ако возите "на фелни", унутрашњи слојеви гуме се прегревају и пуцају, након чега поправка више није опција. Једино рјешење у том случају је куповина нове гуме, што је знатно скупља инвестиција.

Замка коју крије спреј за крпљење гума

Иако дјелује као спас у невољи, течност за заптивање гума (спреј) може бити мач са двије оштрице. Ако употребите ово средство да бисте привремено затворили рупу изнутра, касније више нећете моћи трајно да поправите ту гуму код вулканизера. Хемикалије из спреја онемогућавају правилно лепљење флеке, па ћете гуму морати да замијените новом.

Најбоље рјешење код пуцања је да одмах зауставите возило и монтирате резервни точак. На тај начин чувате оштећену гуму и остављате могућност да је мајстор касније закрпи за мали износ. Не покушавајте сами да поправљате гуму сетовима за прву помоћ ако планирате дугу вожњу аутопутем, јер то захтијева стручно знање и посебну техничку опрему.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Аутомобил

guma

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

Регион

Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

5 ч

0
Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

Регион

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

6 ч

0
Правобранилаштво добило спор против Аутопревоза

Бања Лука

Правобранилаштво добило спор против Аутопревоза

23 ч

0
Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

Хроника

Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

2 д

0

Више из рубрике

Посебан Голф на аукцији

Ауто-мото

Продаје се посебан Голф кец: Свега 36 километара на сату

23 ч

0
Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

Ауто-мото

Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

1 д

0
Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

Ауто-мото

Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

1 д

0
УИО продаје седам аута: Цијене крећу од 1.600 КМ

Ауто-мото

УИО продаје седам аута: Цијене крећу од 1.600 КМ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

14

30

Битно о бошњачкој Декларацији о осуди исламофобије

14

29

Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

14

13

Ако мушкарац изговара ових осам реченица – бјежите од њега

13

56

Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner