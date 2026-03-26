Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?

Мало шта може толико да поквари дан возачу као пробушена гума. Осим што губите вријеме и живце, овај проблем често доноси и непланиран трошак. Ипак, пробушен пнеуматик не значи увијек да морате одмах купити нов.
Стручњаци из организације ДЕКРА тврде да се на гумама може поправити много тога, под условом да се реагује правилно и на вријеме.
Мали квар не мора да значи замјену цијеле гуме. Ако је крпљење гуме урађено стручно, она се често може безбједно користити још дуго. Такође, разбијен је и чест мит да се могу поправљати само гуме намијењене мањим брзинама. Могућност поправке зависи искључиво од степена оштећења и општег стања у којем се гума налази, а не од њеног брзинског индекса.
Највећи изазов није сама поправка, већ процјена да ли је она уопште могућа. Да би вулканизер донио праву одлуку, гума се обавезно мора скинути са фелне. Тек тада стручњак може да прегледа унутрашњост и утврди да ли је бочни зид гуме претрпео трајна оштећења која би вожњу учинила опасном.
Највећа грешка коју возачи праве јесте наставак вожње са пробушеном гумом. Чак и веома кратке релације са ниским притиском могу неповратно уништити структуру пнеуматика. Ако возите "на фелни", унутрашњи слојеви гуме се прегревају и пуцају, након чега поправка више није опција. Једино рјешење у том случају је куповина нове гуме, што је знатно скупља инвестиција.
Иако дјелује као спас у невољи, течност за заптивање гума (спреј) може бити мач са двије оштрице. Ако употребите ово средство да бисте привремено затворили рупу изнутра, касније више нећете моћи трајно да поправите ту гуму код вулканизера. Хемикалије из спреја онемогућавају правилно лепљење флеке, па ћете гуму морати да замијените новом.
Најбоље рјешење код пуцања је да одмах зауставите возило и монтирате резервни точак. На тај начин чувате оштећену гуму и остављате могућност да је мајстор касније закрпи за мали износ. Не покушавајте сами да поправљате гуму сетовима за прву помоћ ако планирате дугу вожњу аутопутем, јер то захтијева стручно знање и посебну техничку опрему.
