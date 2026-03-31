Ова грешка купаца која их може стајати пара и нерви

31.03.2026 09:50

Фото: Pixabay

Купили сте одјећу која вам није одговарала или сте пожалили куповину, али вам је у продавници речено да не примају поврат? Важно је знати да трговац није обавезан да прими исправан производ назад, чак и ако је у савршеном стању и са свим етикетама.

"Нажалост, Закон о заштити потрошача не предвиђа поврат новца за исправан производ. Предлагали смо измјене закона, али потрошачи то нису подржали. Зато је најбоље покушати замијенити производ за неки други у истој вриједности, у складу са добрим трговачким обичајима. Ако трговац то не жели, можете послати пријаву државним инспекторима са објашњењем када сте били у продавници и да нису пристали на замјену", поручују из Задруге за заштиту потрошача.

Савјетују и да добро размислите да ли сљедећи пут куповати у продавници која не омогућава поврат или замјену производа, и да о таквим праксама обавестите пријатеље.

Интернетске куповине

Ако купујете преко интернета или на даљину, закон вам даје право да производ вратите у року од 14 дана од пријема.

Неки трговци омогућавају бесплатан поврат без објашњења, док други траже да купац плати трошкове поврата ако је производ исправан.

Ако производ стигне неисправан, трошкове поврата сноси трговац.

У физичким продавницама трговци могу одбити поврате и замјене, али ово важи само за исправне производе.

Ако производ рекламирате због материјалног недостатка, имате право на:

  • замјену
  • поправку
  • снижење цијене

Рок за рекламацију недостатка је 2 мјесеца од када га уочите, а потрошач се може позвати на законска права, преноси Телеграф.

