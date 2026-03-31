Три биљке које треба орезати прије него што температуре порасту

31.03.2026 08:11

Орезивање воћке
Долазак прољећа доноси много посла у дворишту, посебно послије сурове зиме. Док садите, пресађујете биљке и сређујете башту за сезону раста, можда ћете жељети да одвојите вријеме и за орезивање. Чак и док излазе из фазе мировања, нека стабла, жбунови, грмови и цвијеће могу имати користи од сређивање прије него што се температуре озбиљно повећају.

Ево биљака које треба орезати у априлу прије него што прољећни раст ''експлодира''.

1. Корјеновци

Корјеновци се саде у новембру како би у прољеће дали заиста запањујуће цвјетове. Али чак и ако су већ годинама у вашем дворишту, неке сорте се не би смјеле орезивати док прољећни цвјетови потпуно не прођу.

Посебно, црвени и жути корјеновци најбоље је да се не сијеку док њихови запањујући прољећни цвјетови не увену. Да би остали што шаренији, уклоните гране старије од три године.

2. Руже

Већина баштована настоји да ружама пружи најбоље шансе да дају лијепе цвјетове, а за искусне то значи орезивање у прољеће.

У већини климатских зона, март и почетак априла представљају идеално вријеме између посљедњих мразева и пупања. Ако се чека предуго, цвјетање може каснити и за мјесец дана или више.

- Уклоните све мртве или оштећене стабљике и отворите центар биљке како би ваздух и сунчева свјетлост боље продре - савјетује Вес Харвел, розариста и хортикултуриста.

3. Хортензије

Баште многих људи не дјелују потпуно пуне док хортензије не процвјетају. Ако желите да из својих грмова извучете максимум, орезивање треба обавити што прије.

Стручњаци истичу да је март вјероватно посљедње вријеме када ћете морати орезати ове врсте хортензија, које цвјетају на новим гранама како се вријеме загријава. Правилно орезивање у право вријеме може удвостручити број цвјетова, па обликујте и скратите биљке прије него што буде касно. Понекад то значи скраћивање старих стабљика до здравих пупољака.

Шта не треба орезивати у прољеће?

Чак и ако сте припремили маказе и све дезинфиковали, немојте се превише "заносити" са сјечењем. Постоји неколико популарних биљака које је најбоље оставити нетакнуте током прољећа.

Цвијеће, стабла и жбунови попут форситије, рододендрона, магнолије, вејгеле, колумбина, љубичице и других имају важне функције или пролазе кроз значајне промјене у прољеће. У тим случајевима најбоље је сачекати крај цвјетања прије орезивања, али се препоручује да истражите специфичну врсту и њено понашање у вашој клими како бисте одредили најбољи приступ.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

