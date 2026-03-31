Logo
Large banner

Пчелари забринути: Расте потрошња хране у кошницама, пријети и мраз

31.03.2026 07:54

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Промјењиво и неуобичајено хладно вријеме посљедњих дана изазвало је забринутост међу пчеларима, али ситуација засад није алармантна", поручује Жељко Бален, искусни пожешки пчелар и предсједник Пчеларске удруге Златна долина из Хрватске.

Након повољне зиме и топлог фебруара, нагли пад температура уз кишу и вјетар донио је нове изазове, понајвише у одржавању стабилних услова унутар кошница.

Како објашњава Бален, протекла зима била је изузетно погодна за пчеле.

"Пчеле воле праву, хладну зиму када не излазе из кошнице. Ове године није било неуобичајених топлих раздобља у децембру И јануару, што је јако добро. Фебруар је, с друге стране, био изразито топао и тада је све кренуло у добром смјеру", каже Бален, преноси Агроклуб.

Такви услови омогућили су снажан почетак сезоне, с активним развојем заједница и повећаним леглом.

Нови изазови

Али, доласком хладнијег и кишовитог периода ситуација се донекле мијења.

"Док нема јаких мразова, нема већих проблема. Међутим, сада пчеле троше више хране унутар кошнице", упозорава Бален.

Управо то повећано трошење може постати кључни проблем ако се лоше вријеме настави. Бален посебно истиче важност правовремене реакције пчелара.

"Ако неко већ није прихранио пчеле, сада је право вријеме. Треба им ставити пчелињу погачу директно на сатоноше. Без обзира на ниске температуре, важно је да имају довољно хране", наглашава.

Додаје како се не очекују озбиљнији поремећаји у развоју заједница, али уз један услов, да не остану без хране.

"Пчеле ће можда мало стагнирати, али ништа значајно. Најважније је спријечити да остану без залиха јер сада, због великог легла, троше пуно више", објашњава он

Година обећава уз један ризик

Упркос тренутном захлађењу, Бален сезону оцјењује врло добром.

"За сада је година прва лига", каже, али упозорава на могући проблем у наредном периоду.

Ако након овог хладног таласа услиједи нагло разведравање уз јачи мраз, могло би доћи до оштећења багрема, кључне биљке за пчеларску производњу. Хладно вријеме не утиче само на пчеларе, већ и на воћаре, чији су насади већ у фази цвјетања.

"Њима је сада проблем опрашивање и оплодња", истиче Бален. Без активности пчела, процес опрашивања је отежан, што може утицати на урод. Ипак, дугорочније прогнозе дају разлога за умјерени оптимизам.

"Према седмодневним прогнозама, око Ускрса и након њега температуре би се требале стабилизовати. Ако се то оствари, још увијек има времена да се воћке успјешно опраше", закључује Бален.

Подијели:

Тагови :

pčelari

mraz

Коментари (0)
Large banner

