За изградњу гасовода Шепак - Нови Град више од милијарду КМ

01.04.2026 17:11

Влада Републике Српске сагласна је да из буџета Српске буде обезбијеђено 1.029.477.150 КМ за реализацију пројекта изградње магистралног гасовода Шепак - Нови Град.

Овај износ не обухвата трошкове рјешавања имовинскоправних односа који ће бити накнадно утврђени током поступка експропријације, наводи се у информацији о активностима на реализацији пројекта изградње магистралног гасовода који је данас усвојила Влада Српске.

За реализацију закључка задужују се Министарство финансија и Министарство енергетике и рударства, а за реализацију пројекта, у складу са прописима, задужује се "Сарајево-гас" Источно Сарајево, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Пројекат изградње магистралног гасовода Шепак - Нови Град се састоји од три фазе, од којих прва обухвата изградњу примарног магистралног гасовода Шепак-Бањалука.

Друга фаза обухвата изградњу прикључних гасовода, према градовима и општинама које су на траси, односно планирана је гасификација 18 локалних заједница дуж трасе.

Трећа фаза обухвата изградњу магистралног гасовода Бањалука - Нови Град.

Планирана дужина трасе двосмјерног гасовода је око 500 километара.

Из Владе истичу да је изградња гасовода са пратећом надземном инфраструктуром капитална инвестиција и једна од највећих у овом дијелу Републике Српске.

Гледајући на пројекат у ширем контексту, продаја природног гаса као еколошки прихватљивог енергента утицаће позитивно на смањење потрошње електричне енергије, а тиме се отвара могућност продаје вишка електричне енергије по много вишим цијенама од оних које плаћа конзум.

Изградњом магистралног гасовода и гасификацијом општина биће створени услови за развој индустријских зона, што даје могућност отварања производних погона који ће користити природни гас у технолошке сврхе, а прије свега омогућити запошљавање квалификоване радне снаге.

Употребом природног гаса у сврху топлификације смањује се ниво емисије штетних гасова и заштита животне средине.

Имплементацијом овог пројекта биће обезбијеђен нови примарни извор енергије, што ће додатно омогућити оптимизацију избора најекономичнијег облика коришћења примарне енергије за домаћинства и индустријске потрошаче у сјеверозападном дијелу Републике Српске.

