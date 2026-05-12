Суљагић поднио кривичну пријаву против Милорада Додика

Аутор:Инес Ђанковић
Емир Суљагић, директор Меморијалног центра Сребреница не мирује. И даље му је трн у оку Милорад Додик, који му је по ко зна који пут на мети. Засметало му је што је Додик у нашој емисији навео да је Ратко Младић врховни командант Војске РС, народни херој.
Па је поднио пријаву Тужилаштву БиХ због, како наводе федерални медији, величања осуђених ратних злочинаца. Суљагуићев коментар нисмо добили , јер са нама није желио да разговара. Лидер СНСД-а и данас поводом обиљежавања Дана Војске РС споменуо је Радована Караџића и Ратка Младића. Na X-u је навео да је дан када је формирана Војска РС један од најважнијих датума за српски народ.
"Тадашњи предсједник РС Радован Караџић и командант Главног штаба ВРС Ратко Младић били су гаранција да ће ВРС наставити традицију српског војника чувајући слободу и све што нам је важно -кућу, оца, мајку, брата, сестру", наводи Милорад Додик, Предсједник СНСД-а
Из Тужилаштва БиХ АТВ-у је потврђено да Суљагићева пријава није запримљена. Са пријавом , а и судским процесом сусрео се и Мирослав Краљевић, начелник Власенице. Сутра ће у Сарајево на рочиште. Краљевићу би да суде јер је прошле године на скупу поводом годишњице погибије војника из Дервенте на власеничком ратишту, исказао велико поштовање Радовану Караџићу и Ратку Младићу наводећи да су то славна имена која треба помињати. Краљевић наводи да је ријеч о класичном прогону Срба.
"Помињање људи који су створили РС, помињање људи који су сачували српско биће овдје не може бити злочин и није никакав злочин будите сигурни то што неко хоће да стави на терет. И оно што је рекао предсједник Додик мисли сваки Србин у РС и гдје год да се налазе Срби као људи. Мисле исто што мисли Милорад, али ништа није урадио лоше и није никога сигурно увриједио. Истока ои ја што сам рекао и што сам говорио. Могу да ме убију могу да ураде било шта, али да промене нас Србе на такав начин мржњом, неће сигурно", наводи Мирослав Краљевић, начелник Власенице.
Некадашњи високи представник у БиХ Валентин Инцко неуставно је мијењао Кривични закон БиХ и то је чинио смислено, став је адвоката Милана Петковића , који је бранио и Миодрага Малића који је добио три године затвора због величања Караџића и Младића и подизања три прста. Петковић за АТВ наводи да је циљ да се Србима намјерно и смишљено забрани да спомињу лица која су дала допринос у стварању Републике Српске.
"Очито је овдје Високи представник је хтио да се путем силе путем наметања закона да се потпуно забрани било која врста спомињања. Ми знамо да су, на жалост, Срби ти чији су лидери и војни и политички највише осуђени пред домаћим и међународним судовима што није праведно, али је то наметањем разних одлука тако донесено", рекао је Милан Петковић, адвокат.
Из Српске се очекује да овај, али и други наметнути закони буду проглашени неуставним пред Уставним судом БиХ. Високи представници не могу доносити законе, порука је из Српске. То је закључила и Уставно правна комисија Представничког Дома Парламентарне скупштине БиХ. Док се то не деси, постоји могућност да кривично одговарају сви они који носе слике, мајице или транспарент на којима су лица која су осуђена за ратне злочине. Посебно, ако су Срби и ако тако протумачи неко у суду.
