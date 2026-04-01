Видовић: Од данас обрачун додатка медицинским радницима

Министарка финансија Републике Српске изјавила је да ће од данас почети обрачун здравственог додатка за медицинске раднике од по 250 КМ.
"Донесена је одлука на сједници Владе Републике Српске да Фонд здравственог осигурања Српске, на основу о закона усвојеног на претходној сједници Народне скупштине, изврши корекцију својих аката да би тај додатак могао ступити на снагу", рекла је Видовићева на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Она је навела да ће укупно за овај издатака од 1. априла до краја године бити потребно издвојити око 43 милиона КМ.
Видовићева је додала да ће се средства за повећање плата здравственим радницима од пет одсто бити обезбијеђена из републичког буџета.
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић најавила је бројне капиталне и инфраструктурне пројекте у више општина у Српској, међу којима је за Мркоњић Град планирано 5,5 милиона КМ.
Видовићева је навела да је Влада данас на сједници прихватила и информацију о приоритетном капиталном пројекту у области инфраструктуре у општини Мркоњић Град.
Она је рекла да је усвојен закључак да се обезбиједи 5,5 милиона КМ за асфалтирање градских улица у урбаном подручју, сеоских путева, санацију и реконструкцију постојећих путева у градским и сеоским подручјима, изградњу неопходне помоћне путне инфраструктуре и друго, преноси Срна.
Она је рекла да је прихваћена информација о подршци и финансирању капиталних пројеката у општини Источни Стари Град с циљем веће безбједности у саобраћају.
"Њихов захтјев износи 1.214.000 КМ и, између осталог, односи се на пројекте `Изградња локалног пута Довлићи пруга-бициклистичка стаза` и на фекалну канализацију у Спортско-рекреативном комплексу Брус", рекла је Видовићева.
Она је додала да ће Влада у овој општини финансирати градњу објекта нове основне школе и да би Министарство финансија у буџету требало да обезбиједи 1.750.000 КМ за изградњу фискултурне сале.
Према њеним ријечима, из буџетских средстава за јавне инвестиције за изградњу и опремање основне школе од 2022. до 2025. године укупно је одобрено 4.935.000 КМ.
"Међутим, за потпуну реализацију пројекта изградње основне школе и њено пуштање у рад неопходно је изградити и фискултурну салу, за шта је потребно још 1.750.000 КМ", рекла је Видовићева.
Видовићева је навела да ће у општини Источни Мостар бити финансиран пројекат који се односи на обнову дијела пута према Невесињу дужине 2,5 километра.
"Пројекат кошта око 800.000 КМ и ми ћемо та средства одобрити из буџетског одјељка јавне инвестиције", изјавила је Видовићева на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске у Бањалуци.
Влада је прихватила и да се знатна средства издвоје за рјешаваје проблема путне и друге инфраструктуре у општинама Рибник и Невесиње што подразумијева инвестиције и у школске објекте.
Према информацији коју је Влада данас прихватила, истакнуто је да општина Невесиње нема сопствених средстава како би реализовала битне капиталне пројекте.
Како би се дао допринос привредном и друштвеном развоју локалне заједнице и омогућили квалитетнији услови за живот грађана, Влада је усвојила закључак да се у буџету, у складу са могућностима, обезбиједи 800.000 КМ за школске објекте, 800.000 КМ за путеве, а за водоводну инфраструктуру 400.000 КМ.
Када је ријеч о општини Рибник, закључено је да је потребно издвојити 50.000 КМ за уређење инфраструктуре Споменика природе "Јаме Ледана", као и за реализацију пројекта изградње нових и реконструкције постојећих локалних путева износу од 1.000.000 КМ.
"Подржали смо и пројекте на подручју општине Сребреница и издвојићемо 500.000 КМ за реализацију више инфраструктурних пројеката од значаја за развој те општине", навела је Видовићева.
