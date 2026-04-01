Најновији детаљи: Из Саве до сада извучено 30 људи

У спасилачкој акцији код Бабине Греде која траје од ноћас из ријеке Саве до сада је извучено 30 људи, а нема информација о томе да ли има страдалих.
Из винковачке болнице потврђено је да су примили четири мигранта која су спасена из Саве код Бабине Греде, а одређени број њих пребачен у вуковарску и болницу у Славонском Броду.
Директор винковачке болнице Крунослав Шпорчић рекао је да су примљена по два држављана Багландеша и Индије.
"Збринули смо их због потхлађености те ће им бити пружена сва потребна помоћ", додао је Шпирчић.
Хрватски премијер Андреј Пленковић рекао је да је дошло до превртања чамаца који је налетио на мочварно подручје у ријеци Сави и да за сада нема потврде да је било ко преминуо.
Апел посјетиоцима да не долазе на Мраковицу
Руководилац ватрогасаца Владимир Балентовић саопштио је да спасилачка акција траје од ноћас и да су по доласку на локацију пронашли људе који су сједили на гранама стабала јер је то подручје под водом.
"До сада је извучено 30 особа. За сада немамо информације о страдалим", рекао је он Балентовић и додао да ватрогасци и даље претражују терен помоћу дронова, пише Срна.
Регион
4 д0
Регион
4 д0
Регион
4 д0
Регион
4 д0
