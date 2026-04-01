Пуцњава у Глини: Пронађено тијело жене, мушкарац рањен

Аутор:АТВ
Око 13.30 сати полиција је запримила дојаву о пуцњави на глинском подручју, након чега су полицајци изашли на терен.
На мјесту догађаја пронађено је мртво тијело женске особе, док је повријеђени мушкарац возилом хитне медицинске помоћи превезен у здравствену установу.
Увиђајем на мјесту догађаја руководи замјеница жупанијског државног тужиоца у Сиску, преноси Индекс.
Полиција наставља криминалистичко истраживање како би се утврдиле све околности догађаја.
