Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

Здравствени радници у Кантону Сарајево који траже повећање сатнице са 3,74 КМ на пет КМ, нису прихватили приједлог ресорног министарства и кантоналне Владе да им сатница буде увећана за девет фенинга и најавили су протесте.
Представници Синдиката радника у здравству Кантона Сарајево разочарани су данашњим састанком са преговарачким тимом Владе Кантона Сарајево, јер им је понуђено повећање сатнице за три одсто.
Свијет
Иран оштро запријетио земљи на Балкану
Предсједник Синидката радника у здравству Кантона Сарајево Сенад Садиковић рекао је да су здравствени радници спремни на све како би њихови захтјеви били испуњени, преносе федерални медији.
- Влада медицинској сестри нуди повећање плате од 40 КМ, а љекару 80 КМ, што је више него срамно. Радници у здравству неће дозволити да им Влада уради оно што је направила буџетским корисницима. Позивамо их да се уозбиље - рекао је Садиковић.
