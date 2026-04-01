Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

Аутор:

АТВ
01.04.2026 14:38

Фото: Unsplash

Здравствени радници у Кантону Сарајево који траже повећање сатнице са 3,74 КМ на пет КМ, нису прихватили приједлог ресорног министарства и кантоналне Владе да им сатница буде увећана за девет фенинга и најавили су протесте.

Представници Синдиката радника у здравству Кантона Сарајево разочарани су данашњим састанком са преговарачким тимом Владе Кантона Сарајево, јер им је понуђено повећање сатнице за три одсто.

Предсједник Синидката радника у здравству Кантона Сарајево Сенад Садиковић рекао је да су здравствени радници спремни на све како би њихови захтјеви били испуњени, преносе федерални медији.

- Влада медицинској сестри нуди повећање плате од 40 КМ, а љекару 80 КМ, што је више него срамно. Радници у здравству неће дозволити да им Влада уради оно што је направила буџетским корисницима. Позивамо их да се уозбиље - рекао је Садиковић.

