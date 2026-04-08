Цијене нафте се стрмоглавиле

Цијене сирове нафте нагло су пале, спустивши се знатно испод нивоа од 100 долара по барелу, након што је амерички предсједник Доналд Трамп објавио да су Сједињене Државе пристале на двонедјељно примирје с Ираном које је предложио Пакистан, пишу свјетске агенције.
Трамп је појаснио да је споразум условљен тиме да Иран дозволи „потпуно“ поновно отварање Хормушког мореуза. Готово потпуна блокада тог пловног пута – којим пролази отприлике четвртина свјетске поморске трговине нафтом – довела је до највећег поремећаја у историји нафтног тржишта.
Цијена глобалне референтне нафте Брент за будуће испоруке пала је за око 16 одсто, на приближно 92 долара по барелу. Ипак, то је и даље знатно изнад нивоа од око 73 долара, на којем је била непосредно прије почетка сукоба крајем фебруара. Америчка референтна нафта WTI пала је за око 19 одсто, такође на приближно 92 долара по барелу.
Кључно питање сада је хоће ли бродарске компаније имати довољно повјерења у сигуран пролаз уским пловним путем уз обалу Ирана како би наставиле с испорукама нафте, течног природног гаса и других производа. Физичко тржиште нафте и даље је у превирању јер су блискоисточни произвођачи смањили производњу због прекинутих извозних рута.
Након вијести о примирју, термински уговори за Dow Jones порасли су за више од 900 бодова или 1,95 одсто, S&P 500 за 2,13 одсто, а Nasdaq за 2,46 одсто. Позитиван тренд прелио се и на азијска тржишта, гдје је у сриједу ујутро јапански Nikkei 225 порастао за 4,4 одсто, а јужнокорејски Kospi за чак 5,6 одсто.
Упркос оптимизму инвеститора, аналитичари упозоравају да кључна питања остају отворена, прије свега хоће ли блокада мореуза, кроз који пролази око 20 одсто свјетске нафте, заиста бити укинута.
„Тржиште вапи за добрим вијестима, али тек треба видјети хоће ли се Хормушки мореуз заиста у потпуности отворити“, рекао је за CNN Боб Мекнали (Bob McNally), оснивач и предсједник компаније Рапидан Енерџи груп (Rapidan Energy Group). „То је кључно, а засад се чини да Вашингтон и Техеран не говоре истим језиком о томе.“
Ипак, Арт Хоган (Art Hogan), главни тржишни стратег у компанији Б. Рајли Фајненшел (B. Riley Financial), сматра да су раст дионица и пад цијена нафте послали „изузетно јасну“ поруку. „Инвеститори желе да се Хормушки мореуз отвори и да се овај сукоб остави иза нас“, изјавио је за CNN.
Патрик Де Хан (Patrick De Haan), водитељ анализе нафте у компанији ГасБади (GasBuddy), коментарисао је на мрежи Икс (X) у уторак да примирје „заправо није ништа разјаснило по питању мореуза“.
Дугорочни ефекти тек ће се осјетити. „Краткорочне посљедице на страну, ирански владајући режим (вјероватно) је учврстио своју политичку контролу и показао способност да глобална тржишта нафте и гаса баци на кољена…“, написао је Карл Шамота (Karl Schamotta) из компаније Корпеј Каренси рисрч (Corpay Currency Research) у биљешци у уторак увече.
