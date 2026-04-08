Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

08.04.2026 17:49

У протеклих мјесец дана, жена са подручја Сплитско-далматинске жупаније постала је жртва непознатог преваранта који јој је обећао велике профите улагањем на берзу и у криптовалуте.

Због тога је изгубила укупно 20.000 евра, саопштила је полиција у сриједу.

Преварант ју је контактирао и лажно се представио, тврдећи да ће је заступати на берзи и обећавајући високе приносе. Вјерујући његовим тврдњама, жена је у више наврата уплатила укупно око 20.000 евра.

Полиција упозорава да је ријеч о компјутерској инвестиционој превари, гдје починилац жртву увјерава да је улагање потпуно сигурно.

Грађанима се савјетује да:

  • одбијају ненајављене позиве и понуде за улагања,
  • траже непристрасни финансијски савет пре било каквог улагања,
  • буду сумњичави према понудама које обећавају сигурне и велике профите,
  • пријаве сваку сумњиву активност полицији.

Ако је неко већ постао жртва преваре, постоји ризик да ће преваранти покушати да га поново циљању или да продају његове податке другим преварантима. Полиција апелује на грађане да не дијеле личне податке и да не уплаћују новац непознатим особама, преноси Пословни.

