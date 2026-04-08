Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

Аутор:АТВ
Коментари:0
У протеклих мјесец дана, жена са подручја Сплитско-далматинске жупаније постала је жртва непознатог преваранта који јој је обећао велике профите улагањем на берзу и у криптовалуте.
Због тога је изгубила укупно 20.000 евра, саопштила је полиција у сриједу.
Преварант ју је контактирао и лажно се представио, тврдећи да ће је заступати на берзи и обећавајући високе приносе. Вјерујући његовим тврдњама, жена је у више наврата уплатила укупно око 20.000 евра.
Полиција упозорава да је ријеч о компјутерској инвестиционој превари, гдје починилац жртву увјерава да је улагање потпуно сигурно.
Грађанима се савјетује да:
Ако је неко већ постао жртва преваре, постоји ризик да ће преваранти покушати да га поново циљању или да продају његове податке другим преварантима. Полиција апелује на грађане да не дијеле личне податке и да не уплаћују новац непознатим особама, преноси Пословни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму