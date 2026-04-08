Натјерао младу мајку да одузме себи живот: Ево колику казну је добио

АТВ
08.04.2026 17:37

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Мушкарац Алтин Чоку, који је прије злочина често био активан на друштвеној мрежи ТикТок, а који је 2024. године натјерао Сибелу Абедини, мајку двогодишњег дјетета, на самоубиство, осуђен је на 6 година затвора.

Према извјештајима, јуче је суд у Тирани, након анализе судског списа, одлучио да прогласи Алтина Чокуа кривим и осуди га на 6 година затвора.

Њега је тужилаштво у Тирани оптужило за два кривична дела, као што су "изазивање самоубиства" и "праћење", док је тужилац у овом случају, Дрини Пали, затражио од суда да Алтина Чокуа осуди на 9 година затвора. Али је оптужба за "праћење" одбачена, те је осуђен на 6 година затвора.

Такође, током истраге и суђења у овом случају, доказано је да је објављивањем интимне фотографије на ТикТоку, Алтин Чоку изазвао анксиозност и депресију, што је довело до самоубиства мајке малољетног дјетета.

Искористио интиман тренутак за гнусне акте

Према истражном досијеу, Сибела Абедини је имала интимни однос са осуђеним Алтином Чокуом, приликом чега је осуђени направио неколико интимних фотографија својим телефоном, након чега их је објавио на ТикТоку.

Када је Сибела Абедини видјела своју интимну фотографију (која се налазила на мобилном телефону оптуженог) објављену на поменутој друштвеној мрежи, веома је лоше реаговала и, како се испоставило, рекла оптуженом да ће себи одузети живот.

У међувремену, откривена је и посљедња порука коју је Сибела Абедини послала оптуженом Алтину Чокуу, а која гласи:

"Кунем се Богом, уништило ме је као човјека све то – та ноћ пуна анксиозности и стреса ме је претворила у пола човјека. Шта је ово, шта се дешава? Већ неко вријеме не пијем лијекове због те проклете фотографије, али сада сам поново почела. Видим, кунем се Богом, као да је записано за мене да оставим дијете без мајке, да умрем… јер за дијете се не куне лажно. Изгледа да је одлучено – због једне фотографије да ми дијете остане сироче…"

Након ове поруке, млада жена је починила тешко дјело и одузела себи живот.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

