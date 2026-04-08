Дубровник у великим проблемима пред почетак сезоне

08.04.2026 18:09

Панорамски поглед на Дубровик и море.
Фото: Luciann Photography/Pexels

Градоначелник Дубровника Мато Франковић изјавио је да би предстојећа туристичка сезона могла бити једна од најизазовнијих до сада, наглашавајући да се град суочава са озбиљним логистичким и инфраструктурним притисцима.

Франковић је истакао да су главни проблеми и даље везани за недостатак квалитетне радне снаге у угоститељству и туризму, али и за управљање великим приливом гостију.

састанак МЕиР

Република Српска

Енергетска револуција у Српској: Пројекат од 1,3 милијарде КМ креће на љето

Он је напоменуо да Дубровник наставља са имплементацијом пројекта „Respect the City“ како би се смањиле гужве и побољшао квалитет боравка туриста, али и живот локалног становништва.

Према његовим ријечима, фокус више није на бројању ноћења и долазака, већ на одрживости и контролисаном развоју.

Мађарска

Србија

Колико гласача из Србије има право гласа на изборима у Мађарској?

Градоначелник је додао да ће градске службе бити под посебним режимом рада како би се одговорило на све захтјеве врхунца сезоне, која према тренутним најавама обећава одличне финансијске резултате, али уз значајан оперативни напор.

Прочитајте више

Стубови за струју.

Бања Лука

Десетине улица и насеља у Бањалуци сутра без струје

1 ч

0
Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

Регион

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Натјерао младу мајку да одузме себи живот: Ево колику казну је добио

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Одјекнула снажна експлозија, има више повријеђених

1 ч

0

Више из рубрике

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

Регион

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Тинејџер (16) ухапшен због силовања малољетнице

2 ч

0
Црвено-плаво-бијела застава са двоглавим бијелим орлом који има круну. На прсима орла је црвено-зелени грб са златним лавом.

Регион

Црна Гора одбила да врати тробојку

11 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Регион

Ухапшене двије особе: ''Ојадили'' жену за 50.000 евра

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

