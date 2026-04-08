Дубровник у великим проблемима пред почетак сезоне

Градоначелник Дубровника Мато Франковић изјавио је да би предстојећа туристичка сезона могла бити једна од најизазовнијих до сада, наглашавајући да се град суочава са озбиљним логистичким и инфраструктурним притисцима.
Франковић је истакао да су главни проблеми и даље везани за недостатак квалитетне радне снаге у угоститељству и туризму, али и за управљање великим приливом гостију.
Он је напоменуо да Дубровник наставља са имплементацијом пројекта „Respect the City“ како би се смањиле гужве и побољшао квалитет боравка туриста, али и живот локалног становништва.
Према његовим ријечима, фокус више није на бројању ноћења и долазака, већ на одрживости и контролисаном развоју.
Градоначелник је додао да ће градске службе бити под посебним режимом рада како би се одговорило на све захтјеве врхунца сезоне, која према тренутним најавама обећава одличне финансијске резултате, али уз значајан оперативни напор.
