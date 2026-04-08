Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

АТВ
08.04.2026 19:17

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас да постоји само једна група тачака примирја око којих су се САД сагласиле са Ираном и да ће се о њима разговарати иза затворених врата, демантујући списак од 10 тачака мировног плана које је објавио Техеран.

"Преваранти и шарлатани"

"Бројни споразуми, листе и писма шаљу људи који апсолутно немају никакве везе са преговорима САД и Ирана, у многим случајевима, они су потпуни преваранти, шарлатани и још горе. Постоји само једна група 'значајних тачака које су прихватљиве за САД' и о њима ћемо разговарати иза затворених врата током ових преговора. То су тачке које су основа на којој смо се сложили око примирја", написао је Трамп на свом налогу на платформи Truth Social.

Деманти плана од 10 тачака

Он је демантовао наводе медија који су објавили план у 10 тачака, а који је прихватио ирански Врховни савјет за националну безбједност.

Трамп је оцијенио да је ријеч о „лажним вијестима“, јер се позивају на извор који наводно није имао „моћ или овлашћење да напише писмо“ са великим ауторитетом.

Иран тврди да је побиједио

Иран је раније данас прогласио „историјску и разорну побједу“ над САД и Израелом након 40 дана рата, наводећи да је Вашингтон био приморан да прихвати ирански приједлог који укључује прекид ватре, укидање санкција и повлачење америчких борбених снага из региона.

Детаљи иранског плана

У саопштењу упућеном „нацији Ирана“, Врховни савјет за националну безбједност је навео да је „непријатељ претрпио пораз“ и да је прихватио приједлог од 10 тачака који, између осталог, подразумијева прекид напада на Иран, наставак иранске контроле над Ормуским мореузом, прихватање обогаћивања уранијума, укидање примарних и секундарних санкција, обуставу свих одлука Савјета безбједности УН и повлачење америчких снага из региона, преноси Тан‌југ.

