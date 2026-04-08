Орбан: Обустава транзита нафте - представа Брисела и Кијева

Мађарски премијер Виктор Орбан критиковао Европску комисију и њеног предсједника Урсулу фон дер Лајен за сарадњу са Кијевом у исценираном одлагању поновног отварања нафтовода "Дружба".
"Мислим да је ово само позоришна представа. Шта је Европска комисија успјела да постигне? Ништа. Нису чак могли ни да пошаљу своје стручњаке на терен да констатују стање, јер им Украјинци нису дозволили приступ мјесту гдје су затворили `Дружбу`", навео је Орбан.
Он је нагласио да је Европска комисија попустила захтјевима Кијева да словачким и мађарским стручњацима не дозволи приступ "Дружби".
"У реду, делегација Европске комисије може доћи, али без Мађара и Словака. То је само по себи пародија. А кад су коначно Украјинци рекли Европској комисији да не могу ни они да дођу, Комисија је и то прихватила", напоменуо је Орбан.
Према његовим ријечима, читава ситуација око инспекције нафтовода је позоришни наступ који су већ изрежирали Брисел и Кијев.
"Реалност је да Европска комисија и њен предсједник не испуњавају своју дужност у овом мађарско-украјинском спору", навео је Орбан у видео-поруци на "Иксу".
Он је додао да је Европска комисија стала на страну Украјине умјесто своје чланице Мађарске.
