Орбан: Обустава транзита нафте - представа Брисела и Кијева

АТВ
08.04.2026 18:39

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан критиковао Европску комисију и њеног предсједника Урсулу фон дер Лајен за сарадњу са Кијевом у исценираном одлагању поновног отварања нафтовода "Дружба".

"Мислим да је ово само позоришна представа. Шта је Европска комисија успјела да постигне? Ништа. Нису чак могли ни да пошаљу своје стручњаке на терен да констатују стање, јер им Украјинци нису дозволили приступ мјесту гдје су затворили `Дружбу`", навео је Орбан.

Он је нагласио да је Европска комисија попустила захтјевима Кијева да словачким и мађарским стручњацима не дозволи приступ "Дружби".

Доналд Трамп-12032026

Свијет

Трамп: Преговори са Ираном врло брзо, неизвjесно присуство Венса

"У реду, делегација Европске комисије може доћи, али без Мађара и Словака. То је само по себи пародија. А кад су коначно Украјинци рекли Европској комисији да не могу ни они да дођу, Комисија је и то прихватила", напоменуо је Орбан.

Према његовим ријечима, читава ситуација око инспекције нафтовода је позоришни наступ који су већ изрежирали Брисел и Кијев.

"Реалност је да Европска комисија и њен предсједник не испуњавају своју дужност у овом мађарско-украјинском спору", навео је Орбан у видео-поруци на "Иксу".

Он је додао да је Европска комисија стала на страну Украјине умјесто своје чланице Мађарске.

Виктор Орбан

Дружба

Брисел

Кијев

Урсула фон дер Лајен

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио ко иде на преговоре са Ираном

45 мин

0
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Регион

Словеначка телевизија извјештавала о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци (ВИДЕО)

48 мин

0
Граница

Регион

Ово морате знати ако планирате прелазити хрватску границу: Од петка нова правила

1 ч

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Популарна апликација мијења правила игре, ево шта се дешава

1 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио ко иде на преговоре са Ираном

45 мин

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Натјерао младу мајку да одузме себи живот: Ево колику казну је добио

1 ч

0
Путници на аеродрому.

Свијет

Код држављанке БиХ пронађен нож у ручном пртљагу

2 ч

0
Амерички министар одбране Пит Хегсет гледа у даљину.

Свијет

Хегсет: Производња енергије у Ирану била у рукама САД-а

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

