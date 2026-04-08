Популарна апликација мијења правила игре, ево шта се дешава

Аутор:АТВ
Воцап је почео да уводи, ограниченом броју корисника, могућност коришћења корисничког имена у апликацији, чиме коначно укида дугогодишњи захтјев за дијељењем вашег телефонског броја са другима.
Како је примијетио „WABetaInfo“, Воцап је започео „постепено увођење“ за ограничен број корисника, а најновија бета ажурирања за Андроид и иОС нуде подршку за ту опцију. Ипак, мораћете да инсталирате ажурирање на свој налог прије него што се ова могућност уопште појави у апликацији.
Можете провјерити да ли вам је ажурирање доступно путем путање: Воцап > Подешавања > Профил, гдје би требало да се појави поље за корисничко име. Наводно, у иОС апликацији појављује се и посебан скочни прозор са овим обавјештењем.
Главна предност корисничког имена на овој апликацији јесте заштита приватности вашег телефонског броја, али чини се да ће број и даље бити неопходан за саму регистрацију и коришћење, барем засада, преноси "9to5Google".
