Објављене прве фотографије са друге стране Мјесеца

07.04.2026 16:47

Фотографија са друге стране Мјесеца.
Фото: Tanjug/AP

Бијела кућа објавила је прву фотографију са друге стране Мјесеца, коју су направили чланови посаде Артемис 2. Фотографија је објављена на налогу Бијеле куће на друштвеној мрежи X.

"Излазак Земље. 6. април 2026. Човјечанство са друге стране. Прва фотографија са удаљене стране Мјесеца. Снимљена је са Ориона док се Земља појављује на лунарном хоризонту. Фото: НАСА", пише у твиту.

Осим тога, Бијела кућа је објавила и фотографију помрачења Сунца из лунарне орбите.

"Артемис 2, помрачење. Потпуно, ван Земље. Из лунарне орбите Мјесец је заклонио Сунце, пружајући поглед који је мало ко у људској историји видио", пише у другом твиту.

Астронаути Рид Вајзмен, Виктор Гловер, Кристина Коук и Џереми Хансен у летјелици Орион извели су јуче седмочасовни лет око Мјесеца, оборивши многе рекорде. Сада се враћају назад на Земљу.

Име програма Артемис одабрано је јер је старогрчка богиња Артемида (на енглеском Артемис) сестра близнакиња бога Аполона (на енглеском Аполло), по коме је назван успјешни програм лунарних експедиција шездесетих и седамдесетих година, преноси Телеграф.рс.

