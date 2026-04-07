Објављене прве фотографије са друге стране Мјесеца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бијела кућа објавила је прву фотографију са друге стране Мјесеца, коју су направили чланови посаде Артемис 2. Фотографија је објављена на налогу Бијеле куће на друштвеној мрежи X.
"Излазак Земље. 6. април 2026. Човјечанство са друге стране. Прва фотографија са удаљене стране Мјесеца. Снимљена је са Ориона док се Земља појављује на лунарном хоризонту. Фото: НАСА", пише у твиту.
Трамп Млађи: ЕУ је катастрофа, коју треба поправити
Осим тога, Бијела кућа је објавила и фотографију помрачења Сунца из лунарне орбите.
"Артемис 2, помрачење. Потпуно, ван Земље. Из лунарне орбите Мјесец је заклонио Сунце, пружајући поглед који је мало ко у људској историји видио", пише у другом твиту.
Астронаути Рид Вајзмен, Виктор Гловер, Кристина Коук и Џереми Хансен у летјелици Орион извели су јуче седмочасовни лет око Мјесеца, оборивши многе рекорде. Сада се враћају назад на Земљу.
EARTHSET. — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026
April 6, 2026.
Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY
Име програма Артемис одабрано је јер је старогрчка богиња Артемида (на енглеском Артемис) сестра близнакиња бога Аполона (на енглеском Аполло), по коме је назван успјешни програм лунарних експедиција шездесетих и седамдесетих година, преноси Телеграф.рс.
THE ARTEMIS II ECLIPSE.— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026
April 6, 2026.
Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p
