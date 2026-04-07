Трамп Млађи: ЕУ је катастрофа, коју треба поправити

АТВ
07.04.2026 16:28

Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци
Фото: АТВ

Доналд Трамп Млађи је на панел-дискусији у Бањалуци изјавио да је учествовао на бројним бизнис-конференцијама широм свијета и да је често слушао оцјене да је Европска унија "катастрофа", али катастрофа коју треба поправити.

„Присуствовао сам бројним бизнис-конференцијама широм свијета, са водећим људима из финансијског сектора. Један коментар који сам стално слушао гласио је: Европска унија је катастрофа. Амерички банкари, као и бројни утицајни људи са Блиског истока, нарочито они из пословног свијета, на готово сваком панелу истичу да је ЕУ катастрофа. Али, то је катастрофа коју треба поправити. То можемо учинити једино ако пустимо да се ствари тамо саме ријеше“, одговорио је Трамп Млађи на питање Жељка Будимира, министра унутрашњих послова Републике Српске.

Завршена панел дискусија у Банском двору: Шта је Трамп Млађи поручио

Он је додао да ће ситуација у Европској унији утицати и на западне вриједности и на западну цивилизацију.

„Ситуација у ЕУ ће утицати на западне вриједности и западну цивилизацију. Већ сам говорио о разликама између источне и западне Европе, као и о чињеници да су многе земље које су некада припадале источној Европи, а и данас се тако перципирају, сада дио Европске уније“, навео је Трамп Млађи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

