Трамп Млађи: ЕУ је катастрофа, коју треба поправити

Доналд Трамп Млађи је на панел-дискусији у Бањалуци изјавио да је учествовао на бројним бизнис-конференцијама широм свијета и да је често слушао оцјене да је Европска унија "катастрофа", али катастрофа коју треба поправити.
„Присуствовао сам бројним бизнис-конференцијама широм свијета, са водећим људима из финансијског сектора. Један коментар који сам стално слушао гласио је: Европска унија је катастрофа. Амерички банкари, као и бројни утицајни људи са Блиског истока, нарочито они из пословног свијета, на готово сваком панелу истичу да је ЕУ катастрофа. Али, то је катастрофа коју треба поправити. То можемо учинити једино ако пустимо да се ствари тамо саме ријеше“, одговорио је Трамп Млађи на питање Жељка Будимира, министра унутрашњих послова Републике Српске.
Он је додао да ће ситуација у Европској унији утицати и на западне вриједности и на западну цивилизацију.
„Ситуација у ЕУ ће утицати на западне вриједности и западну цивилизацију. Већ сам говорио о разликама између источне и западне Европе, као и о чињеници да су многе земље које су некада припадале источној Европи, а и данас се тако перципирају, сада дио Европске уније“, навео је Трамп Млађи.
