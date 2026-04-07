Бетина Андерсон у Бањалуци: Заиста је инспиративно бити овдје

Аутор:АТВ
Син америчког предсједника Доналда Трамп, Доналд Трамп Млађи стигао је у Бањалуку у пратњи вјеренице Бетине Андерсон, америчког модела, инфлуенсерке и филантропкиње.
Она је заједно са Трампом Млађим учествовала на панел дискусији у Банском двору.
Бетина је одговарала на питање Данијеле Матовић, финансијске савјетнице и експерта за инвестиције, спајања и преузимања са више од 14 година професионалног искуства у области корпоративних финансијских и консултантских услуга.
На питање шта мисли о културолошкој размјени између Америке и наше земље и како би било организовати иницијативу да наша дјеца отпутују у Америку и науче нешто што им се тамо може пружити, али да и размијене неке од нашим навика, oна је истакла да је то добра идеја с обзиром да Америка има толико различитих култура.
"Мени је заиста инспиративно што сам овдје, што сам окружена вама и мислим да je Источна Европа заиста сентиментална веза са мојим заручником и заиста мислим да наше вођство и политичари који имају здрав разум могу то да остваре", рекла је Бетина.
Она је истакла да не можете пословати на добар начин без доброг вођства.
"Тако да укључити се у то и залагати се за снажне политичаре као што је Виктор Орбан, мислим да ће и самим тим и дјеца имати више могућности да одрастају у срединама које су еквивалентне нашем америчком сну", рекла је Бетина.
