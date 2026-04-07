Трамп Млађи у Бањалуци: Панел дискусија у Банском двору

Аутор: АТВ
Коментари:5
Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника, стигао је у Бањалуку.
Трамп Млађи ће одржати панел дискусију у Банском двору, гдје се очекује велики број привредника из Српске.
У Бански двор су већ стигле бројне званице, међу којима су Милорад Додик, лидер СНСД-а, Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва, Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, Синиша Каран, предсједника Републике Српске, Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине
Трампов долазак у највећи град Српске прате јаке полицијске снаге, уз подршку хеликоптера МУП-а Републике Српске.
