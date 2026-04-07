Ко је Бред Парскал, моћни савјетник који је стигао у Бањалуку?

Аутор:АТВ
Коментари:1
Један од најзначајнијих медијских и политичких савјетника Бред Парскал стигао је у Бањалуку заједно са сином америчког предсједника Доналдом Трампом Млађим.
Парскал је био директор дигиталних медија у предсједничкој кампањи Доналда Трампа 2016. године, а потом менаџера предсједничке кампање Трампа 2020. године.
За Трампову организацију почео је да ради 2011. године, а почетком 2015. Доналд Трамп је ангажовао његову фирму Гилс-Парскал за стварање вебсајта за његову кампању.
Парскал је по струци маркетиншки стручњак, а прве кораке направио је кроз рад на изради веб-сајтова и дигиталних пројеката. Управо тај технолошки и пословни приступ омогућио му је да се профилише као један од људи који разумију како се публика окупља и ангажује у онлајн простору.
Изузетно је цијењен у свијету због револуционарног увођења дигиталних алата у савремене политичке кампање.
