Ко је Бред Парскал, моћни савјетник који је стигао у Бањалуку?

АТВ
07.04.2026 14:44

1
Бред Парскал и Доналд Трамп разговарају у холу Бијеле куће
Фото: Instagram/ parscale

Један од најзначајнијих медијских и политичких савјетника Бред Парскал стигао је у Бањалуку заједно са сином америчког предсједника Доналдом Трампом Млађим.

Парскал је био директор дигиталних медија у предсједничкој кампањи Доналда Трампа 2016. године, а потом менаџера предсједничке кампање Трампа 2020. године.

За Трампову организацију почео је да ради 2011. године, а почетком 2015. Доналд Трамп је ангажовао његову фирму Гилс-Парскал за стварање вебсајта за његову кампању.

Трамп Млађи у Бањалуци
Парскал је по струци маркетиншки стручњак, а прве кораке направио је кроз рад на изради веб-сајтова и дигиталних пројеката. Управо тај технолошки и пословни приступ омогућио му је да се профилише као један од људи који разумију како се публика окупља и ангажује у онлајн простору.

Изузетно је цијењен у свијету због револуционарног увођења дигиталних алата у савремене политичке кампање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

