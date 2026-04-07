Иран напао саудијски петрохемијски комплекс

АТВ
07.04.2026 16:01

Иран напао саудијски петрохемијски комплекс
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Иран је напао саудијски петрохемијски комплекс Јубаил, срце енергетског сектора краљевства и дом вишемилијардских заједничких улагања, саопштио је у уторак ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

Јубаил, пространи индустријски град, дом је масовних заједничких улагања између државног нафтног дива Сауди Арамца и његове петрохемијске подружнице САБИЦ те западних енергетских великана.

ИРГЦ је рекао да су напади били "одговор на непријатељске злочине у агресији на (иранска) петрохемијска постројења Асалујех", која су наводно погођена у неколико експлозија током ноћи.

Није одмах било јасно који је објекат или објекти погођени у Саудијској Арабији. Видео снимак коју је потврдио "Ројтерс" приказује дим и пламен који се дижу из смјера Јубаила.

ИРГЦ је у изјави навео да је "учинковито циљао ракетама средњег домета и неколико самоубилачких дронова" комплекс Садара, заједничко улагање Арамца и Дова вриједно 20 милијарди долара које је затворено прошле седмице, те друге објекте у Јубаилу, укључујући онај који припада ЕxxонМобилу, наводи "TheJerusalemPost".

