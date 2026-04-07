Иран напао саудијски петрохемијски комплекс

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иран је напао саудијски петрохемијски комплекс Јубаил, срце енергетског сектора краљевства и дом вишемилијардских заједничких улагања, саопштио је у уторак ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).
Јубаил, пространи индустријски град, дом је масовних заједничких улагања између државног нафтног дива Сауди Арамца и његове петрохемијске подружнице САБИЦ те западних енергетских великана.
ИРГЦ је рекао да су напади били "одговор на непријатељске злочине у агресији на (иранска) петрохемијска постројења Асалујех", која су наводно погођена у неколико експлозија током ноћи.
Није одмах било јасно који је објекат или објекти погођени у Саудијској Арабији. Видео снимак коју је потврдио "Ројтерс" приказује дим и пламен који се дижу из смјера Јубаила.
ИРГЦ је у изјави навео да је "учинковито циљао ракетама средњег домета и неколико самоубилачких дронова" комплекс Садара, заједничко улагање Арамца и Дова вриједно 20 милијарди долара које је затворено прошле седмице, те друге објекте у Јубаилу, укључујући онај који припада ЕxxонМобилу, наводи "TheJerusalemPost".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму