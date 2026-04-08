Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

Аутор:Теодора Беговић
Ово примирје, иако је према изјавама свјетских аналитичара крхко, донијело је пријеко потребно олакшање глобалним тржиштима нафте и становништву које је данима живјело под пријетњом директног сукоба двије војне силе.
Већ данас из Српске нам стижу охрабрујуће најаве о могућем појефтињењу нафте због стабилизације глобалних прилика.
Двонедељним споразумом о прекиду ватре између САД-а и Ирана и отварањем Ормуског мореуза, глобална цијена нафте нагло је пала, док су акције на берзама порасле. Пад цијена нафте очекује се и у Српској.
"Сад је реално очекивати да цијене нафте и нафтних деривата буду ниже него раније. Ми то очекујемо јер је негдје око 20/25 одсто свјетске трговине нафтом ишло путем тог канала. Уколико то примирје од 14 дана сад буде заживјело ја очекујем да ће цијена нафте да падне", навео је предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.
Још је рано говорити о томе колики пад цијена горива се очекује. Оно што охрабрује јесте, да оне не би требало да расту.
"У овом тренутку не можемо говорити колики је то пад, будући да берзе још увијек раде и нису закључиле своје данашње пословање, али оно што нам даје оптимизам је да максималне цијене које се тренутно могу наћи на бензинским пумпама у Републици Српској крећу готово до 4 КМ не би требале даље расти. У неком наредном периоду можемо очекивати и снижење цијена", истакао је предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић.
Домаће тржиште је у обавези да цијене горива у наредном периоду буду у складу са набавним, порука је предсједника СНСД-а.
"Ми ћемо реаговати на нашем тржишту. Наравно, оно што је ушло до сад по скупим цијенама биће одржано, али оно што од сада буде улазило по јефтинијим цијенама тражиће се снижавање и враћање цијена на претходни ниво", најавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Пумпе су на мети републичких тржишних инспектора, а биће и даље. У протеклих 20 дана, због утврђених неправилности изречене су милионске казне.
"Наш примарни циљ је провођење одлука од стране Владе Републике Српске и ресорног министарства чији је основни циљ заштита животног стандарда. Према подацима у протеклих 20 дана, републичка инспекција извршила је преко 250 инспекцијских контрола у трговачким објектима, у малопродаји и велепродаји, и на бензинским пумпама. У 115 случајева утврђено је да се трговци нису придржавали дозвољене марже. По том основу, инспекција је изрекла преко милион и по км казне", изјавила је портпарол Инспектората Републике Српске Душка Николић.
Због неизвјесне ситуације на глобалном тржишту и поскупљења нафте, трговци су препознали прилику и повећали цијену производа. Таква поскупљења нису одржива из више разлога, поручују економисти.
"Један основ је смањење цијене сирове нафте, други разлог мања цијена у набави и контрола инспектората, а трећи разлог је пад куповне моћи грађана. Ако грађани више не могу да купе пун резервоар, него купе пола, онда ће пасти промет бензинских пумпи и онда ће трговци, не само нафте него и хране и свега осталог, схватити да те цијене купци не могу да прихвате и онда ће доћи до тога да праве акције и смањују цијене", објаснио је економиста Зоран Павловић.
Стручњаци упозоравају да иако се стање стабилизује и очекује се смањење цијена, биће потребно одређено вријеме да се тржиште и цијене врате на ниво прије избијања ратних сукоба.
