МУП Српске издао забране, ево за кога важе

Коментари:0
У циљу предузимања мјера и радњи поводом наступајућег вјерског празника Васкрса, МУП Републике Српске издао је Наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске.
Како су навели, забрана важи за све осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета у петак, 10. априла од 00:00 часова до 12.04.2026. године до 24:00 часа.
Свијет
Трамп открио када почињу преговори
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведени дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму