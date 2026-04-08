Logo
Large banner

Будимир и Кострешевић угостили малишане у Центру за обуку у Залужанима

Аутор:

АТВ
08.04.2026 12:37

Коментари:

0
Посјета основаца Центру за обуку у Залужанима
Фото: Srna

Центар за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Залужанима данас је посјетило 260 д‌јеце школских и предшколских установа из Бањалуке, поводом Дана полиције Републике Српске.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је новинарима да се Даном отворених врата завршавају активности поводом Дана полиције - 4. априла.

"Овдје смо основцима показали наше капацитете и обуку. Мислим да им је занимљиво. Кренули смо од хеликоптерске јединице, вид‌јели су коње и псе", рекао је Будимир.

Он је навео да Министарство унутрашњих послова на овај начин промовише полицијску активност с намјером да д‌јеца осјете да су им полицајци савезници и пријатељи.

Посјети д‌јеце Центру за обуку у Залужанима данас је присуствовао и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.

Центар за обуку ће током три дана посјетити око 800 д‌јеце школског и предшколског узраста, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner