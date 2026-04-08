Будимир и Кострешевић угостили малишане у Центру за обуку у Залужанима

Центар за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Залужанима данас је посјетило 260 дјеце школских и предшколских установа из Бањалуке, поводом Дана полиције Републике Српске.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је новинарима да се Даном отворених врата завршавају активности поводом Дана полиције - 4. априла.
"Овдје смо основцима показали наше капацитете и обуку. Мислим да им је занимљиво. Кренули смо од хеликоптерске јединице, видјели су коње и псе", рекао је Будимир.
Он је навео да Министарство унутрашњих послова на овај начин промовише полицијску активност с намјером да дјеца осјете да су им полицајци савезници и пријатељи.
Посјети дјеце Центру за обуку у Залужанима данас је присуствовао и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
Центар за обуку ће током три дана посјетити око 800 дјеце школског и предшколског узраста, преноси Срна.
